Sezer, "Bir oy farkla kazanacakmış gibi çalışacağız"

Cumhur İttifakı ve AK Parti Gölcük Belediye Başkan Adayı Ali Yıldırım Sezer, Gölcük İlçe Kadın Kolları tarafından düzenlenen mahalle buluşmaları programında kadınlarla bir araya geldi. İki ayrı noktada gerçekleştirilen buluşmanın ilki Değirmendere Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdi. İkinci buluşma ise Gölcük Kongre Merkezi'ndeydi. İki programa da ilgi yoğun olurken, İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz, İlçe Kadın Kolları Başkan ve yönetimi de hazır bulundu.

KADINLAR BÜYÜK İLGİ GÖSTERDİ

Coşkulu kalabalığa seslenen Aday Sezer, "İşte seçim zaferlerimizin mimarı kadın kollarımızın gücü ortada. Ben bu tabloları gördükten sonra 31 Mart seçimlerinden zaferle çıkacağımıza inancım kat be kat artıyor. Zaten hiçbir şekilde tereddüdüm yok ama biz şunu yapacağız. Seçimleri sanki 1 oy farkla kazanacakmışız gibi çalışacağız. Çünkü bu seçim sonrasında ülkemiz 2023 Türkiye'sine gidecek ve bu konuda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Cumhur İttifakına destek olmamız gerekiyor" dedi.

ZAFERİMİZİ BİRLİKTE KUTLAYALIM

Türkiye nasıl bu seçim sonrasında 2023'e uzanacaksa Gölcük'te aynı şekilde o yolda gidecek diyen Sezer, "İşte 1 Nisan'dan başlayarak yapacağımız çalışmalarda hedefimiz 2023'ün Gölcük'ünü oluşturmak. Yep yeni vizyon projelerle ilçemizi sosyal mana da geliştireceğiz. Bunların yanında siz kadınlara yönelik projelerimizle sosyal hayatın içinde daha fazla olmanızı sağlayacağız" ifadelerini kullandı.