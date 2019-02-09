Sezer, "Değirmendere, Kültür Ve Sanatla Anılacak"

AK Parti Gölcük Belediye Başkanı Adayı Ali Yıldırım Sezer, kentin dört bir yanında vatandaşlarla iç içe olarak, gönül köprüleri kurmaya devam ediyor. Son olarak Değirmendere'nin iki büyük yaşam alanı olan Gürkan Park ve Ervatan Siteleri sakinleriyle bir araya geldi. Başkan Adayı Ali Yıldırım Sezer'e, Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu ve AK Parti Gölcük İlçe Başkanı Çetin Seymen de eşlik etti.

EKSİKLİKLERİ ÇOK İYİ BİLİYORUM

Site sakinlerinin yoğun ilgisi ve sevgisiyle karşılaşan Ali Yıldırım Sezer, Değirmendere'nin daha fazla sosyal, kültürel ve sanatsal projelerle anılması için ne gerekiyorsa yapacaklarını belirtti. Sezer, "Değirmendere benim için çok değerli bir yer. Çocukluğum, gençliğim Değirmendere'de geçti. Onun için burada yaşayan insanların ne gibi beklentiler içinde olduğunu çok iyi biliyorum. Değirmendere'nin üç noktasında iskeleler yapacağız ve güvenli bir şekilde Değirmendereliler bu noktalarda denize girebilecekler" dedi.

PROJELERİMİZ BÜYÜK ÖLÇÜDE HAZIR

Değirmendere için çok özel projelere imza atmaya hazırlandıklarını dile getiren Sezer, "Biliyorsunuz Değirmendere Kültür Merkezi'nin sahile bakan kısmında bir alan var. 10 dönüm bu alana içinde kafe ve restorantların olduğu bir yat limanı yapmayı planlıyoruz. 24 saat güvenliğin olacağı bu alanın projesi de büyük ölçüde hazır. Burada ailecek insanlar hoşça vakit geçirebilecek ve bir çekim merkezi olacak.

YAPABİLECEKLERİMİZİ SÖYLÜYORUZ

Değirmendere Türkiye çapında sanatla, kültürle anılmaya devam edecek, adeta bu noktada bir merkez haline gelecek. Biz onu bunu yapacağız diye seçim vaadi vermiyoruz. Büyükşehir Belediyemizle istişare yapıyoruz, kaynakları masaya yatırıyoruz ve yapacaklarımızın projesini hazırlıyoruz. Yani yapamayacağımızın sözünü vermiyoruz, kesin yapacaklarımıza söz veriyoruz" şeklinde konuştu.