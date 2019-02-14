Son Dakika Haberleri: Sezer'den Bir Akşamda Yedi Ev Ziyareti

Sezer'den Bir Akşamda Yedi Ev Ziyareti

45 dakika önce

AK Parti Gölcük Belediye Başkanı Adayı Ali Yıldırım Sezer, Gölcük'ün dört bir köşesinden büyük teveccüh görüyor.

Sezer'den Bir Akşamda Yedi Ev Ziyareti, System.String[]

Sosyal medyadan gelen davetlere de cevap veren Sezer, akşam yedi eve birden konuk oldu

Hemşeriyle iç içe, gönül gönüle olan aday Sezer kentin her noktasından ailelerden davetler alıyor ve akşam saatlerinde bu davetlere icabet ederek, ziyaretler gerçekleştiriyor. Sezer ilk olarak üzücü bir kaza geçiren Kemal Kotbaş'ı evinde ziyaret edip geçmiş olsun dileklerini iletti. Sonrasında ise geçtiğimiz günlerde amcasının vefatı dolayısıyla Zübeyir Güven'e taziye ziyaretinde bulundu. Sezer ayrıca Yazıcı ailesinin evine konuk olduk. 90 yaşındaki Melek Yazıcı'nın hayır duasını aldı. Sezer'e İlçe Başkanı Çetin Seymen'de eşlik etti.

HAYIR DUALARINI İSTEDİ

Sezer, ziyaretlerini Değirmendere ile sürdürdü, ilk ziyaretini de Eker ailesinin evine gerçekleştirdi. Sezer daha sonra Ahmet Tezer ve ailesini ziyaret etti. Burada gelecek beş yılda hayata geçecek projeler hakkında bilgiler aktardı. Değirmendere'nin tanınmış ismi Kitapçı Ahmet Öztok'u da evinde ziyaret eden Sezer, son olarak Gölcük'ün ilk Belediye Başkanı Mustafa Kuzu'nun torunu Mustafa Kuzu'yu ve annesi Güldan Gürel'i ziyaret etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 10:52 Kaynak: Bültenler

Mustafa Kuzu, Gölcük, Güncel
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