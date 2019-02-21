Son Dakika Haberleri: Sezer'den Çocuklara Oyun Parkı Müjdesi

Sezer'den Çocuklara Oyun Parkı Müjdesi

15 dakika önce

Cumhur İttifakı Gölcük Belediye Başkanı adayı Ali Yıldırım Sezer, çocuklar için projeler üreteceklerini belirterek, her noktaya modern, temiz ve hijyenik oyun parkları yapacaklarını söyledi

Sezer'den Çocuklara Oyun Parkı Müjdesi, System.String[]

Cumhur İttifakı Gölcük Belediye Başkanı Adayı Ali Yıldırım Sezer, her gittiği evde büyük bir ilgi ile karşılanırken, çocuklarla da yakından ilgilendiği gözleniyor. Onlarla oynayan ve balon hediye eden Sezer, sık sıkta çocuklarla ve bebeklerle objektiflere poz vermesiyle de renkli görüntüler oluşuyor.

ÇAĞA UYGUN OYUN PARKLARI

Sezer ayrıca çocuklara özel projeleri hayata geçireceğini belirterek, "Çocuklarımız bizlerin geleceği. Onlarında ihtiyaçlarını düşünmeliyiz ve gidermeliyiz. Bunlarda pek tabi oyun parkları. Ailelerin çocuklarıyla vakit geçirdiği oyun parklarına özel göstereceğiz ve her mahalle de modern, çağa uygun oyun parklarını hayata geçireceğiz. Ailelerimiz çocuklarını oyun parklarımızda gönül rahatlığı ile oynatabilecekler" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 10:26 Kaynak: Bültenler

Ali Yıldırım Sezer, Gölcük, Güncel
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