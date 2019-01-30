Son Dakika Haberleri: Sezer'den Gölcük Gaziler Derneği'ne Ziyaret

Sezer'den Gölcük Gaziler Derneği'ne Ziyaret

1 saat önce

AK Parti Gölcük Belediye Başkan adayı Ali Yıldırım Sezer, Gölcük Muharip Gaziler Derneği'ni ziyaret etti.

Sezer'den Gölcük Gaziler Derneği'ne Ziyaret, System.String[]
AK Parti Gölcük Belediye Başkan adayı Ali Yıldırım Sezer, Gölcük Muharip Gaziler Derneği'ni ziyaret etti.

Ali Yıldırım Sezer, AK Parti İlçe Başkanı Çetin Seymen'le birlikte Gölcük Muharip Gaziler Derneği Başkanı Mehmet Hanefi Aslan ve yönetimiyle bir araya geldi.

Bu toprakları vatan yapanların şehitler ve gaziler olduğunu belirten Sezer, "Bizler her zaman sizlere minnettarız. Sizler bu vatan için canınızı feda etmeyi göze almıştınız. Allah sizlere gazilik makamını nasip etti. Bundan dolayı sizlere minnet ve şükran borçluyuz." dedi.

Sezer, Aslan ve yönetimini cuma günü yapılacak aday tanıtım toplantısına davet etti.

Dernek Başkanı Aslan da Sezer'e ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, başarı diledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 03:52 Kaynak: AA

Ali Yıldırım Sezer, Gölcük, Güncel
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