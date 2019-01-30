Sezer'den Gölcük Gaziler Derneği'ne Ziyaret
1 saat önce
AK Parti Gölcük Belediye Başkan adayı Ali Yıldırım Sezer, Gölcük Muharip Gaziler Derneği'ni ziyaret etti.
AK Parti Gölcük
Belediye Başkan adayı Ali Yıldırım Sezer
, Gölcük Muharip Gaziler Derneği'ni ziyaret etti.
Ali Yıldırım Sezer
, AK Parti İlçe Başkanı Çetin Seymen'le birlikte Gölcük Muharip Gaziler Derneği Başkanı Mehmet Hanefi Aslan ve yönetimiyle bir araya geldi.
Bu toprakları vatan yapanların şehitler ve gaziler olduğunu belirten Sezer, "Bizler her zaman sizlere minnettarız. Sizler bu vatan için canınızı feda etmeyi göze almıştınız. Allah sizlere gazilik makamını nasip etti. Bundan dolayı sizlere minnet ve şükran borçluyuz." dedi.
Sezer, Aslan ve yönetimini cuma günü yapılacak aday tanıtım toplantısına davet etti.
Dernek Başkanı Aslan da Sezer'e ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, başarı diledi.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 03:52 Kaynak: AA
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