Son Dakika Haberleri: Sezer'den Kurt'a 'hayırlı olsun'

Sezer'den Kurt'a 'hayırlı olsun'

17 dakika önce

Cumhur İttifakı ve AK Parti Gölcük Belediye Başkanı Adayı Ali Yıldırım Sezer, Ülkü Ocakları Kocaeli İl Başkanlığına atanan Yunus Emre Kurt'u makamında ziyaret etti, 'hayırlı olsun' dedi

Sezer'den Kurt'a 'hayırlı olsun', System.String[]

Cumhur İttifakı ve AK Parti Gölcük Belediye Başkanı Adayı Ali Yıldırım Sezer, belediye meclis üyesi adayları Savaş Toprak, Kürşat Çakıroğlu, Sezai Gökbayrak ve Cengizhan Bayrak ile birlikte Ülkü Ocakları Kocaeli İl Başkanlığı'na atanan Yunus Emre Kurt'u makamında ziyaret etti. Ziyarette Ülkü Ocakları Gölcük İlçe Başkanı Tuncay Cabar da yer aldı.

KARŞILIKLI BAŞARI DİLEKLERİ

Kurt yaptığı açıklamada, "Aynı mesleği paylaştığım ve öncesinde yakinen tanıdığım bir isim olan Ali Yıldırım Sezer'in Cumhur İttifakı Gölcük Belediye Başkanı adayı olması beni ziyadesiyle memnun etti. Çıktığı bu yolda başarılar diliyorum" dedi. Aday Sezer de göreve atanan meslektaşım, Kurt'u ziyaret edip, başarılar dilemek istedim. Kendisi tanıdığım bir isim. Ülkücü camia için hayırlı uğurlu olsun" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 08:49 Kaynak: Bültenler

Ali Yıldırım Sezer, Gölcük, Güncel
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