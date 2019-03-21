Son Dakika Haberleri: Sezer'den Pazarcıya 'Kapalı Pazar' Müjdesi

Sezer'den Pazarcıya 'Kapalı Pazar' Müjdesi

49 dakika önce

Cumhur İttifakı AK Parti Gölcük Belediye Başkan adayı Ali Yıldırım Sezer, Çarşamba Pazarını ziyaret edip, esnaf ve vatandaşlarla buluştu.

Sezer'den Pazarcıya 'Kapalı Pazar' Müjdesi, System.String[]

Cumhur İttifakı AK Parti Gölcük Belediye Başkan adayı Ali Yıldırım Sezer, Gölcük'ün en büyük pazarı olan Çarşamba Pazarı'nı ziyaret edip, esnaf ve vatandaşlarla buluştu. Tek tek tüm tezgahları ziyaret eden ve hemşehrileriyle sohbet edip, hal hatır soran Sezer, seçim beyannamesini dağıttı ve projelerini anlattı.

KAPALI PAZAR MÜJDESİ

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde Gölcük'te seçimleri farklı kazanacaklarına inandığı belirten Sezer, "Eski sanayi sitesinin bulunduğu arsa önemli bir yere sahip olacak. Bu arsa üzerinde bir alışveriş merkezi yapacağız ve Çarşamba Pazarı'nı sokak arasından kurtarıp, modern bir kapalı pazar yerini de yine aynı arsa üzerinde inşa edeceğiz" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 12:08 Kaynak: Bültenler

AK Parti, Gölcük, Güncel
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