Son Dakika Haberleri: Sezer'den Yazlıkspor'a 'tatlı' Ziyaret

Sezer'den Yazlıkspor'a 'tatlı' Ziyaret

1 saat önce

AK Parti Gölcük Belediye Başkanı Adayı Ali Yıldırım Sezer, Yazlıkspor'un antrenmanını ziyaret etti, futbolcular ve teknik heyetle bir araya geldi

Sezer'den Yazlıkspor'a 'tatlı' Ziyaret, System.String[]

AK Parti Gölcük Belediye Başkanı Adayı Ali Yıldırım Sezer, kentin dört bir köşesinde seçim çalışmalarını sürdürüyor. Sezer, son olarak İlçe Başkanı Çetin Seymen ve KASKF Başkanı Murat Aydın ile birlikte Yazlıkspor'un antrenmanını ziyaret etti. Sezer'e futbolcular ve teknik heyet büyük bir ilgi gösterdi. Tek tek futbolcularla tokalaşan Sezer, onlara baklava ikram etmeyi de ihmal etmedi.

SPORTİF BAŞARILARLA ANILACAĞIZ

Sezer yaptığı konuşmada, "Sporcu yönümü beni tanıyan herkes bilir. Çocukların ve gençlerin sporla ilgilenmesini çok önemsiyorum çünkü sporla uğraşanlar kötü alışkanlıklardan uzak dururlar. Onun için çocuklar ve gençler sporun bir dalı ile mutlaka ilgilenmeli. 1 Nisan'dan sonra ki dönemde geçmişte olduğu gibi amatör spora destek vermeyi hedefliyoruz. Mahallelerimizde de spor tesislerine büyük önem vereceğiz" dedi.

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 02:20 Kaynak: Bültenler

Ali Yıldırım Sezer, Gölcük, AK Parti, Güncel
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