Sezer: "Eğitim-Bir-Sen bir vefa hareketedir" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sezer: 'Eğitim-Bir-Sen bir vefa hareketedir' - Son Dakika

Sezer: "Eğitim-Bir-Sen bir vefa hareketedir"

6 saat önce

Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi tarafından düzenlenen ve kuruluşundan bu yana görev yapmış başkan ve yöneticilerle şimdiki yönetici ve Eğitim-Bir-Sen üyelerini bir araya getiren 28. Yıl Vefa Buluşması duygusal anlara sahne oldu.

Sezer:

Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi tarafından düzenlenen ve kuruluşundan bu yana görev yapmış başkan ve yöneticilerle şimdiki yönetici ve Eğitim-Bir-Sen üyelerini bir araya getiren 28. Yıl Vefa Buluşması duygusal anlara sahne oldu.


Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Sekreteri Mustafa Sarıgeçili'nin sunuculuğunu yaptığı program Nezihe Yalvaç Uygulama Oteli'nde gerçekleştirildi


Eğitim-Bir-Sen üyelerinin yoğun ilgi gösterdiği program akşam yemeğinin ardından Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı. Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi Basından Sorumlu Başkan Yardımcısı Kemal Kara'nın hazırladığı sinevizyon gösterimi sırasında sendikanın ilk karar defteri ve kurucularının isimlerinin yer aldığı görüntüler ekrana yansıyınca salonda duygusal anlar yaşadı.


Sinevizyon gösteriminin ardından önceki dönemlerde Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanlığı yapan Necdet Öner, Seyfullah Utku Sarıaslan ve Mustafa Yakar ile Eğitim-Bir-Sen 2 Nolu Şube Başkanı Mehmet Benli salondakilere hitap etti.


Daha sonra 3 dönemdir Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanlığı görevini sürdüren mevcut Başkan Mehmet Sezer bir konuşma yaparak vefanın öneminden bahsetti.


Bugüne kadar görev yapmış tüm şube başkanlarını ve kurucular kurulu üyelerini bizzat arayarak programa davet ettiğini ifade eden Başkan Sezer, "Bu bizim vefamızdır. Bu vefayı bundan önce olduğu gibi bundan sonra da göstermeye devam edeceğiz. Bu davaya hizmet etmiş kişileri başımızın üstünde taşımaya devam edeceğiz. Onlarla istişarelerimizi sürdüreceğiz" dedi.


Eğitim-Bir-Sen'in alışılmış sendikacılığın dışında bir dava örgütü olduğunu ifade eden Sezer, "Kırmadan, dökmeden, yakmadan, yıkmadan, asla pes etmeden, vazgeçmeden hep daha iyisini düşleyerek yolumuza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.


Başkan Sezer, konuşmasında başta Eğitim-Bir-Sen'in kurucu Genel Başkanı Mehmet Akif İnan olmak üzere sendikaya hizmet etmiş ve ebediyete irtihal etmiş insanları da rahmetle andı.


Sezer, konuşmasının ardından eski başkanlara plaket takdim ederken, sendikanın Adana Şubesi Kurucular Kurulunda yer alan isimlere de günün anısına birer tablo hediye etti.


28. Yıl Vefa Buluşması'na Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Adana İl Başkanı Mehmet Sezer, il ve ilçe yöneticileri, eski başkanlar Necdet Öner, Seyfullah Utku Sarıaslan, Mustafa Yakar, Mehmet Benli, ilk kurucular kurulu üyeleri; Rufat Tunç, Beyali Özli, Recai Ardıç, Fikret Yılmaz, Mehmet Vehbi Topal, Mustafa Çeker ve çok sayıda Eğitim-Bir-Sen üyesi katıldı.


Vefa Buluşmasının ardından Başkan Mehmet Sezer ve Eğitim-Bir-Sen Adana Teşkilatı, Antalya'da düzenlenen ve Türkiye'nin tüm illerinden şube başkanları, yönetim kurulları, üniversite ve ilçe temsilcilerinin iştiraki gerçekleştirilen 15. Türkiye Buluşması'na katıldı. - ADANA

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Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 01:15 Kaynak: İHA
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