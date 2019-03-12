Sezer, "Gölcük'ün her köşesine hizmet götüreceğiz"
1 saat önce
Cumhur İttifakı Gölcük Belediye Başkan Adayı Ali Yıldırım Sezer, İpekyolu Mahallesi'nde esnaf ziyaretlerinde bulundu. Sezer, "Gölcük'ün her köşesine adaletli yani eşit hizmet götüreceğiz" dedi
Cumhur İttifakı Gölcük Belediye Başkan Adayı Ali Yıldırım Sezer, AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, İlçe Başkanı Çetin Seymen ve meclis üyesi adaylarıyla birlikte İpekyolu Mahallesi'nde bulunan iş yerlerini ziyaret edip, hal hatırlarını sordu, onların sıkıntılarını dinledi. Sezer, seçim beyannamesinde bulunan projeler hakkında bilgiler verirken, vatandaşların dilek ve temennilerini öğrendi.
ADALETLİ YÖNETİM
Gölcük'ün her köşesine hizmet götüreceklerini belirten Sezer, "Biz adaletli bir yönetimi hayata geçireceğiz. Mahallelerimize eşit hizmet ilkesinden yola çıkarak eksikleri gidereceğiz. Bundan kuşkunuz olmasın. Gölcük 1 Nisan'dan kurumsal bir belediye yapısı ve daha hızlı hizmet veren bir belediye anlayışını hayata geçireceğiz. Biz Gölcüğümüzü daha güzel yarınlara hazırlamanın gayreti içinde olacağız" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 12:27 Kaynak: Bültenler
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