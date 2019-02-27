Sezer, "GÖLMEK Kurslarına Önem Vereceğiz"

Cumhur İttifakı ve AK Parti Gölcük Belediye Belediye Başkanı Adayı Ali Yıldırım Sezer, İhsaniye GÖLMEK Kurs Merkezi'ni ziyaret etti. Burada eğitim gören kursiyerlerle ve usta eğiticilerle bir araya gelen Sezer'e, İlçe Başkanı Çetin Seymen ve İlçe Kadın Kolları Başkanı Saime Yelken'de eşlik etti. Başarıyla yıllardır çalışmalarını sürdüren kurs merkezindeki kadınlar Başkan Adayı Sezer'e hünerlerini gösterdi.

SEZER KADINLARA SÖZ VERDİ

Yapılan ürünlere hayran kalan Sezer, yapılacak Millet Bahçesi içerisinde el emeği göz nuru ürünler üreten kadınların en bütçelerine katkı yapabilmeleri için modern satış noktaları yapma sözü verdi. Bu duruma çok sevinen kursiyerler Sezer'e destek sözü verirken, kurs merkezlerindeki eksikler noktasında da bilgi verdiler. Sezer eksiklerin bir bir giderileceğini ve kadınların sosyal hayatın içinde olması noktasında özel projeleri hayata geçireceklerini müjdeledi.