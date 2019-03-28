Son Dakika Haberleri: Sezer, "Hedefimiz, Engelsiz Bir Gölcük"

Sezer, "Hedefimiz, Engelsiz Bir Gölcük"

24 dakika önce

Cumhur İttifakı AK Parti Gölcük Belediye Başkanı adayı Ali Yıldırım Sezer'e işitme engellilerden tam destek geldi. Bu destek karşısında Aday Ali Yıldırım Sezer çok mutlu oldu

Sezer,

Cumhur İttifakı AK Parti Gölcük Belediye Başkanı Adayı Ali Yıldırım Sezer, 12 Ocak'ta isminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmasından sonra seçim çalışmalarına başlamış, Gölcük'te kısa sürede büyük bir destekle karşılaşmıştı. Sezer hemen her kesimin gönüllerini kazanmayı başarırken, öyle bir kesimden destek geldi ki, çok mutlu oldu.

GÜZEL İŞLERE İMZA ATACAĞIZ

Gölcük İşitme Engelliler Derneği ve Spor Kulübü Başkanı Bilal Çavdar ve dernek üyeleriyle Aday Ali Yıldırım Sezer ile bir araya gelerek, kendisine destek vereceklerini açıkladılar. Rehber aracılığıyla yaptıkları açıklamada, Sezer'i çok sevdiklerini, başkan olduktan sonrada onların her zaman yanında olacağına inandıklarını dile getirdiler. Bu destek karşısında çok mutlu olan Sezer, 1 Nisan'dan sonra hep birlikte güzel işlere imza atacağız. Ben engelli kardeşlerimi hiçbir koşulda yalnız bırakmayacağım" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 11:09 Kaynak: Bültenler

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