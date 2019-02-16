Son Dakika Haberleri: Sezer, "Her Bir Bölgeye Eşit Hizmet Götüreceğiz"

Sezer, "Her Bir Bölgeye Eşit Hizmet Götüreceğiz"

1 saat önce

AK Parti Gölcük Belediye Başkanı Adayı Ali Yıldırım Sezer, AK Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır ile birlikte Yazlık'ta bayanlarla bir araya geldi.

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Sezer, " Gölcük'ün her bir yanına eşit hizmet götüreceğiz" dedi

AK Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır, Seçim Koordinasyon Merkezi tarafından hazırlanan program kapsamında Gölcük'teydi. Çakır, Gölcük Belediye Başkan Adayı Ali Yıldırım Sezer ve AK Parti Gölcük İlçe Başkanı Çetin Seymen ile birlikte bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Yazlık Mahallesi'nde kadın kollarının programında ev ziyareti gerçekleştiren Çakır ve Sezer, büyük bir ilgiyle karşılaştı.

SİZLER BİZİM İÇİN DEĞERLİSİNİZ

Ziyaretlerde konuşan Başkan Adayı Ali Yıldırım Sezer, "Bizim amacımız Gölcük'ün her bir noktasına ayırt etmeden hizmet üretmek. Seçim çalışmalarımızda yaptığımız nokta ziyaretlerinde halkımızla buluşarak eksikleri, sorunları not alıyor, çözüm yolları üzerine gerekli girişimleri yapıyoruz. Burada sizleri de dinlemek için geldik. Öncelikle yoğun ilgi ve destek için çok teşekkür ederim. Her mahalleye, mahalle konakları projesini devam ettirip, kadınlarımızın sosyal hayatın içinde yer almasını sağlayacağız" dedi.

"SİZLERİN DESTEĞİNİ BEKLİYORUZ"

Milletvekili Sami Çakır ise yaptığı konuşmada, "Ülkemizin geleceğinin belirleneceği çok önemli bir seçim arifesindeyiz.31 Mart bizler için normal bir yerel seçim değildir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk yerel seçimidir. Bu noktada bir güven ortamının oluşması çok önemlidir. 31 Mart akşamı tüm Türkiye'de olduğu gibi Gölcük'te de dünyaya güçlü bir Türkiye için Cumhurbaşkanımıza sahip çıkacağız. Sizlerin desteğini bekliyoruz. Yıldırım Sezer kardeşime de sahip çıkın" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 02:54 Kaynak: Bültenler

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