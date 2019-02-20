Son Dakika Haberleri: Sezer, "Her Zaman Ulaşılabilir Olacağım"

Sezer, "Her Zaman Ulaşılabilir Olacağım"

1 saat önce

Cumhur İttifakı AK Parti Gölcük Belediye Başkanı adayı Ali Yıldırım Sezer, kentin önemli ticari kuruluşlarıyla bir araya gelmeyi sürdürüyor.

Sezer,

Cumhur İttifakı ve AK Parti Gölcük Belediye Başkanı Adayı Ali Yıldırım Sezer, kentin tüm dinamikleriyle bir araya gelip, seçim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Sezer, İlçe Başkanı Çetin Seymen ve Gölcük Belediyesi Koordinatörü Nihat Abiş ile birlikte Hedef Lojistik firmasının sahipleri Mustafa Çıldır, Hayati Çıldır ve MHP eski İlçe Başkanı Hüseyin Çıldır ayrıca da AYGEN Şirketler Grubu Sahibi Mustafa Aygen ve firmaların çalışanlarıyla bir araya geldi.

ÖNCELİĞİMİZ SİZLER OLACAKSINIZ

Gölcük ve seçim süreci üzerine sohbet yapılırken, AYGEN firması çalışanlarıyla yapılan toplantı da sorunları ve sıkıntıları dinlenip, çözüm yolları konuşuldu. Aday Sezer yaptığı açıklamada, "Gönüllere girmek için biliyoruz ki, öncelikle halkımızla buluşmak, onların istek ve taleplerini almak, sonrasında da bir bir bunları yerine getirmekle oluyor. Bana bir telefonla ulaşıp, derdinizi sıkıntınızı anlatabileceksiniz. Belediye geldiğinizde de rahatlıkla bizlere ulaşacaksınız. Bu bizim ana anlayışımız olacak" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 12:06 Kaynak: Bültenler

Ali Yıldırım Sezer, AK Parti, Gölcük, Güncel
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