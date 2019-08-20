Son Dakika Haberleri: Sezer Huysuz'dan Şimonoseki Belediyesine teşekkür ziyareti
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Sezer Huysuz'dan Şimonoseki Belediyesine teşekkür ziyareti

19 dakika önce

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, 25-31 Ağustos tarihlerinde Japonya'nın başkenti Tokyo'da gerçekleştirilecek Dünya Judo Şampiyonası öncesinde, ülkede Türk Milli Takımlarına tüm masrafları karşılayarak ev sahipliği yapan Şimonoseki Belediyesine teşekkür ziyaretinde bulundu.

Sezer Huysuz'dan Şimonoseki Belediyesine teşekkür ziyareti, System.String[]
Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, 25-31 Ağustos tarihlerinde Japonya'nın başkenti Tokyo'da gerçekleştirilecek Dünya Judo Şampiyonası öncesinde, ülkede Türk Milli Takımlarına tüm masrafları karşılayarak ev sahipliği yapan Şimonoseki Belediyesine teşekkür ziyaretinde bulundu.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre Başkan Huysuz, Tokyo'da bu hafta sonu başlayacak şampiyona öncesi millilere ev sahipliği yapan Şimonoseki Belediye Başkanı Shintaro Maeda'yı ziyaret ederek teşekkürlerini iletti.
Şimonoseki Belediyesi Takımı ile yapılan ortak çalışmayı da izleyen Huysuz, "İki ülke arasındaki sağlam dostluk ve güç birliği, dünya şampiyonası öncesindeki ortak kampla en üst seviyeye ulaştı. Sporcularımız burada bir haftayı bulan çalışma sürecinin yararını tatamiye yansıtacaktır." ifadelerini kullandı.
Başkan Huysuz, ziyaretin sonunda Şimonoseki Belediye Başkanı Maeda'ya judoka armağan etti.
Şimonoseki, Japonya, Tokyo, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 04:32 Kaynak: AA
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