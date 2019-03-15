Sezer: "İslam'a Karşı Nefret Söylemleri Bu Katliamı Hazırladı"

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı Mehmet Sezer, Yeni Zelanda'da iki ayrı camide, ibadet eden Müslümanlara yönelik gerçekleştirilen terör saldırısını kınadı.

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı Mehmet Sezer, Yeni Zelanda'da iki ayrı camide, ibadet eden Müslümanlara yönelik gerçekleştirilen terör saldırısını kınadı.



50'ye yakın Müslümanın acımasızca ve hunharca şehit edildiğini vurgulayan Sezer saldırganın, saldırı için seçtiği yer ve zamandan silahların üzerine kimi İslam karşıtı teröristlerin ve Müslümanlara karşı mücadele etmiş tarihi kişilerin isimlerinin yazılı olmasına, katliamın yapılma biçimine, saldırı anının Facebook'ta yayınlanmasına kadar birçok sembol İslamifobya'nın ne ölçüde tehlikeli bir aşamaya geldiğini gösterdiğini vurguladı.



Terör saldırısını en güçlü şekilde kınayan, saldırıların faillerini ve demeçleri, yazıları, tavırları ile bu nefret ortamına zemin hazırlayanları lanetleyen Başkan Sezer, saldırıda hayatını kaybeden Müslümanlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.



Saldırganın saldırıdan önce Türkleri de hedef alan 87 sayfalık manifesto yayınladığını, manifestoda Türklerin Avrupa'dan tamamen söküleceğini ve İstanbul'daki bütün camilerin yıkılarak, Ayasofya'nın kiliseye çevrileceğini yazdığını hatırlatan Sezer, şöyle devam etti:



"Daha önceden benzer versiyonlarını Avrupa ve ABD'nin birçok şehrinde gördüğümüz bu saldırılar, dini inançların siyasal güç mücadeleleri ve sömürü hesapları için kullanılmasından kaynaklanmaktadır. Dünyanın barışa en çok ihtiyaç duyduğu bir dönemde, kimi ülkeler, dinler çatışmasını körükleyecek tarzda İslam karşıtlığını adeta siyasi tutuma dönüştürmüştür. Bu çok korkunç ve tehlikeli bir yoldur. Kimi batılı ülkelerin, sokaklara, caddelere, mabetlere korku salan, hayatın ritmini, düzenini, huzurunu bozan bu çarpık, sahte ve ikiyüzlü yaklaşımı, kendi ülkeleri ve insanlık için felaketten başka bir şey getirmedi, getirmez" dedi.



Mehmet Sezer açıklamasını, "Biz, ırkı, dili, dini, coğrafyası ne olursa olsun medeniyet değerlerinin bütün insanlara ait olduğunu, zor ve şiddet kullanmak, nefret yaymak gibi terörist yöntemlerin dini, dili, coğrafyası ne olursa olsun reddedilmesi gerektiğini savunduk, savunuyoruz. Ölüm ve kan üzerine kurulu hiçbir girişimi, oluşumu, yaklaşımı kabul etmiyoruz. Özellikle batılı aydın ve siyasetçiler, fazla vakit geçirmeden yuvarlanmakta oldukları uçurumun kıyısından dönmeli, insanlığın huzuru, mutlu geleceği için kayıtsız koşulsuz barışı ve insan haklarını desteklemelidir" ifadeleriyle tamamladı. - ADANA

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Demba Ba'dan Cami Saldırısına Sert Tepki

Yeni Zelanda'daki Katliamda Saldırganın Dinlediği Müzik Dikkat Çekti

Yeni Zelanda'daki Saldırıdan Yaralı Kurtulan Türk Vatandaşı Konuştu

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan Talimat Verdi, Fuat Okatay ve Mevlüt Çavuşoğlu Yeni Zelanda'ya Gidiyor!