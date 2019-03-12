Son Dakika Haberleri: Sezer, "Ne Söz Verdiysek Yapacağız"

Sezer, "Ne Söz Verdiysek Yapacağız"

1 saat önce

Cumhur İttifakı AK Parti Gölcük Belediye Başkanı Adayı Ali Yıldırım Sezer, Gölcük'ün dört bir köşesinde hemşehrileriyle buluşmaya devam ediyor.

Sezer,

Cumhur İttifakı AK Parti Gölcük Belediye Başkanı adayı Ali Yıldırım Sezer, seçim çalışmalarını kentin dört bir yanında yaptığı ziyaretlerle devam ediyor. Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker ve İlçe Başkanı Çetin Seymen'inde katıldığı ev ziyaretleri yine sokağa taşarken, ilgi çok büyük oldu. Sezer seçim beyannamesinde açıkladığı projeleri anlatırken, Gölcük'ü kentin tüm dinamikleriyle, liyakatli bir ekiple, adaletten şaşmadan ve her zaman istişare halinde olarak hep birlikte yöneteceğini açıkladı.

BÜYÜKŞEHİR YANIMIZDA

İpekyolu Mahallesi'nde Huzur Sitesi, Şirinköy Mahallesi'nde de TOKİ Konutları sakinleriyle bir araya gelen Ali Yıldırım Sezer, site sakinlerinin sorunlarını yerinde dinleyip, 5 yıllık planda yapacağı projeleri anlattı. Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Tahir Büyükakın da seçim beyannamemizi açıkladığımız binlerce kişinin katıldığı programda söyledi. Yıldırım kardeşim neyi yapacağını taahhüt ettiyse bizde altımıza imzamızı atarız. Biz rakipsiz Büyükşehir Belediyemizden ve merkezi hükümetimizden aldığımız güç ile neyi söz verdiysek hayata geçireceğiz, yapamayacaklarımızın da sözünü vermeyeceğiz" dedi.

"NE İSTİYORSANIZ ONU YAPACAĞIZ"

Ticari, sosyal ve kültürel açıdan çekim merkezi olan bir Gölcük hedeflediklerinin altını çizen Sezer, "Seçim beyannamemizi de bu noktadan çıkışla hazırladık. Gittiğimiz her yerde gençlerimiz, kadınlarımız bizden sosyal alanlar, sinema, otoparklar, spor tesisleri istedi. Bizde onların isteklerini yapmak için projelerimizi ürettik. Çok yönlü bir proje olan millet bahçemizle de SEKA Park kalitesinde bir sosyal alanı Gölcük'e inşa edeceğiz" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 11:20 Kaynak: Bültenler

AK Parti, Ali Yıldırım Sezer, Gölcük, Güncel
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