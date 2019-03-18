Sezer Pazarda Gönülleri Kazandı
49 dakika önce
Cumhur İttifakı AK Parti Gölcük Belediye Başkan adayı Ali Yıldırım Sezer, Hisareyn Karaköprü'de kurulan pazarda esnaf ve vatandaşlarla buluştu.
Cumhur İttifakı AK Parti Gölcük Belediye Başkan adayı Ali Yıldırım Sezer, Hisareyn Karaköprü Mahallesi'nde bulunan pazar alanında esnaf ve vatandaşlarla buluşarak talep ve önerileri dinledi. Tek tek esnafları ziyaret eden ve hemşehrileriyle sohbet edip, hal hatır soran Sezer, seçim beyannamesini dağıttı ve projelerini anlattı. Zaman zamanda tezgâhın arkasına geçip, önlüğünü takıp esnaflara yardımcı oldu.
SAHADA ÇALIŞACAĞIM
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde Gölcük'ten Cumhur İttifakı'na güçlü bir destek geleceğine inandığı belirten Sezer, "Büyüdüğüm bu şehre karşı vefa borcum var. Bu kente hizmet etmekten onur duyacağım. Biz milletin derdiyle dertlenen bir anlayışın neferleriyiz. Gölcük'te gönül belediyeciliği yaparak bir gün değil, her gün hemşerilerimizle bir araya geleceğiz. Makamda oturan değil, sahada çalışan bir belediye başkanı olacağım" ifadelerini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 11:02 Kaynak: Bültenler
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