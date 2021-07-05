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Sezer: "Seyyanen zam istiyoruz" - Son Dakika

Sezer: "Seyyanen zam istiyoruz"

05.07.2021 14:15
Sezer:

Memur-Sen Adana İl Temsilcisi Mehmet Sezer, "Kamu görevlilerini enflasyona ezdirmeyeceğiz" sözünün lafta kalmaması gerektiğini söyledi.

Memur-Sen Adana İl Temsilcisi Mehmet Sezer, "Kamu görevlilerini enflasyona ezdirmeyeceğiz" sözünün lafta kalmaması gerektiğini söyledi.

Ağustos ayı ile birlikte başlayacak olan 6. Dönem toplu sözleşme görüşmeleri öncesinde memurlar, seyyanen zam talebiyle meydanlara indi. Yetkili konfederasyon Memur-Sen'in öncülüğünde Türkiye'nin 81 ilinde basın açıklaması düzenlendi. Adana'da Atatürk Parkı'nda gerçekleştirilen basın açıklamasını Memur-Sen Adana İl Temsilcisi Mehmet Sezer yaptı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) bugün yaptığı açıklamaya göre yıllık bazda enflasyonun yüzde 17,53 olduğuna işaret eden Mehmet Sezer, "TÜİK taleplerimizde ne kadar haklı olduğumuzu ispatladı. Deyim yerindeyse evdeki hesabın çarşıya uymadığını bir kere daha tescil etti. Bu yüzden memurun gelir kaybı giderilsin, seyyanen zam verilsin istiyoruz" dedi.

5. Dönem Toplu sözleşmenin mutabakatsızlıkla sonuçlanması sonrasında Kamu İşvereni ve Kamu Görevlileri Hakem Kurulu tarafından kamu görevlilerine 2021 yılı için yüzde 3 + yüzde 3 zammın reva görüldüğünü hatırlatan Başkan Sezer, "2019 yılı Ağustos ayında açıklanan Hakem Kurulu kararından bugüne kadar geçen 18 ayda; Gerçekleşen enflasyon yüzde 24,28, hedeflenen enflasyon: yüzde 7,5, memura verilen zam yüzde 11,40 oldu. Bu 18 ayda dolar yüzde 46,05, Euro yüzde 54,50, altın yüzde 71,33, yağ yüzde 116,04, elektrik yüzde 30,91, doğalgaz yüzde 23,68 arttı. Bu veriler maalesef, memur maaşlarının enflasyona yenik düştüğünü, memurun alım gücünü zayıflattığını gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Mehmet Sezer açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Biz durduğumuz yerin sorumluluğunu da zorunluluğunu da iyi bellemiş bir emek örgütüyüz. Biz emeğimizin ve ekmeğimizin derdindeyiz. Biz, alın terimizin hakkını ve hizmetimizin ederini istiyoruz. Hiçbir gerçeği ıskalamadan, özellikle enflasyon üzerinden yaşanan gelir kayıplarının tazmini noktasında hem sesimizi hem de sözümüzü bu meydandan ve diğer 80 ilimizden yükseltiyoruz. Son 18 aylık enflasyon rakamlarına baktığımız zaman hedeflenen enflasyonun 3 katı, maaş ve ücretlere yapılan artışın ise tam 2 katından fazla oranda bir sapma olduğu görülecektir. Biz, ilk günden beri bu yöntemin yanlış olduğunu dile getirdik. Kaldı ki, kamu işvereninin üzerinden pazarlık yaptığı öngörüler hiçbir zaman tutmadı, tutmayacaktır da. Aslında hükümet, oluşturduğu sistematikte "kamu görevlilerini enflasyona ezdirmeyeceğiz" diyerek bu gerçeği itiraf etmektedir.

Gelin bu çarpık sistematiği değiştirelim! Hayali enflasyon hedefler üzerinden değil, reel gerçekler üzerinden artışları belirleyelim. Artık enflasyon oranı bazlı güncelleme/yeniden değerleme katsayı uygulaması yerine büyümenin yansıtıldığı, refah payının kamu görevlilerine aktarıldığı adil bir sistemin kuruluş startının hep birlikte verelim.

Biz, gerçeklere uygun yüzdelik zam, geçmiş kayıpların telafisi için seyyanen zam ve büyüyen Türkiye'den memurların refahına düşen payını istiyoruz. Kamu işvereninin belirlediği zam, Mart demeden buharlaşıyor. Tam da bu yüzden, en düşük devlet memuru maaşının yüzde 10'undan az olmamak üzere seyyanen zam talebini her zemin ve şartta dile getirdik, getirmeye de devam edeceğiz."

"Artık bahaneleri ortadan kaldıralım, gerçekleri konuşalım. Gelin, kamu görevlilerini ferahlatacak ve bu amaçla da refahtan pay almalarını sağlayacak bir paradigmal değişimi hayata geçirelim. Seyyanen zam çağrımız, bu kapsamda görülmeli, Gelir kayıpları giderilmeli" diyen Mehmet Sezer açıklamasını taleplerini şöyle sıraladı:

"Ücretlere yapılacak artışın dışında, Türkiye'nin büyümesinde ve gelişmesinde en çok katkıya sahip olan kamu görevlilerine refahtan pay istiyoruz. Kamu görevlilerine, enflasyon kaynaklı yaşanan ekonomik kayıpların telafisi için en düşük devlet memuru aylığının yüzde 10'u kadar seyyanen zam yapılmasını; en düşük devlet memuru maaşının da yükseltilmesini istiyoruz. Kamuda asli istihdamın kadrolu olmasını ve sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesini istiyoruz.

Yardımcı Hizmetler Sınıfının kaldırılarak, Personelin Genel İdari Hizmetler Sınıfına geçirilmesini istiyoruz. Siyasi iradenin vaadi olan 3600 ek göstergenin sınıf ve unvan ayrımı yapılmaksızın yerine getirilmesini istiyoruz. Aile yardımının artırılmasını ve emeklilere de ödenmesini istiyoruz. Memurlara da Dini Bayram İkramiyesi ödenmesini istiyoruz. Ek Ödeme oranlarında artış istiyoruz. Derece-Kademe sınırlandırılmasının kaldırılmasını istiyoruz. Temel insan haklarından olan grev ve siyaset hakkının verilmesini istiyoruz." - ADANA

Sezer: Seyyanen zam istiyoruz
Sezer: Seyyanen zam istiyoruz
Sezer: Seyyanen zam istiyoruz
Sezer: Seyyanen zam istiyoruz
Sezer: Seyyanen zam istiyoruz
Sezer: Seyyanen zam istiyoruz

Mehmet Sezer, Memur Sen, Adana, Kamu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sezer: 'Seyyanen zam istiyoruz' - Son Dakika Ekonomi


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