Sezer Sezgin: "Şimdi mücadeleyi bırakmama zamanı!" - Son Dakika

Sezer Sezgin: "Şimdi mücadeleyi bırakmama zamanı!"

05.01.2021 08:55
Sezer Sezgin:

Frutti Extra Bursaspor Başkanı Sezer Sezgin, gündemle alakalı önemli açıklamalarda bulundu.

Frutti Extra Bursaspor Başkanı Sezer Sezgin, gündemle alakalı önemli açıklamalarda bulundu. Sezgin, "Biliyor ve inanıyoruz ki büyük bir yalnızlık yaşadığımız bu zor zamanları da bu armaya gönül vermiş taraftarlarımızın desteği ile atlatacağız. Buna olan inancımız tamdır. Şimdi mücadeleyi bırakmama zamanı!" dedi.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor'un Başkanı Sezer Sezgin, kulübün resmi sosyal medya hesaplarından önemli bir açıklamada bulundu. Sezgin, şunları söyledi: "Bu uzun ve zorlu yolda bildiğiniz üzere alt liglerde de zorlandığımız dönemler oldu. Çok zorlandığımız hatta kapanmasına kadar gidebilecek süreçler de yaşandı. Ancak hiçbir zaman vazgeçmedik. Yani bildiğiniz üzere hiçbir zaman mücadeleyi bırakmadık. Her zaman savaşmaya devam ettik. Hem de daha büyük bir hırs ve inançla. Bu senelerdir süren yolculuğun sonunda taraftarımızın büyük desteği sayesinde hak ettiğimiz yere geldik. Bırakmadan ve yılmadan. Ligin düşük bütçeli takımlarından biri olarak da bütçe disiplini güderek, rakipleri yıldırıcı gücümüz olan taraftar gücünden ve buradan gelecek olan gelirden ve diğer gelir kalemlerimizden de mahrum kalarak pandeminin zor koşulları içinde sezona başladık. Kabul etmem gerekir ki alt liglerdeki en büyük hayalimiz olan Avrupa'ya gitmek ve orada Bursaspor bayrağını dalgalandırmak hayali bize çok büyük bir yük ve yorgunluk getirdi. Bu Avrupa hayalini sizleri üzmek için değil hayalimizi gerçekleştirmek için bir adım olarak düşünmüştük. Ancak Avrupa maçları ile üst üste gelen yoğun fikstür mali disiplinden vazgeçmemek için genişletemediğimiz dar rotasyonumuzla birleşince bizleri oldukça olumsuz etkiledi. Oyuncularımızın üst üste gelen maç yorgunluklarının yanı sıra aynı zamanda şu zamana kadar ki maçlarımıza farklı oyuncularımızın virüs nedeniyle karantinada olmalarından dolayı 8 kişilik kadrolarla çıkmak zorunda da kaldık. Ancak tüm bunları öğreniyor ve deneyimliyoruz. Yine de bu durumların hiçbirini içinde bulunduğumuz mevcut durumumuz için bahane olarak kabul etmemiz mümkün değil. Mevcut durumun sorumluluğunu Bursaspor Basketbol'un en tepeye çıkması için yıllardır yılmadan ve bırakmadan savaş vermiş Bursaspor Basketbol Kulübü Başkanı olarak alnım ak ve başım dik bir şekilde üstleniyorum. Biliyor ve inanıyoruz ki büyük bir yalnızlık yaşadığımız bu zor zamanları da bu armaya gönül vermiş taraftarlarımızın desteği ile atlatacağız. Buna olan inancımız tamdır. Şimdi mücadeleyi bırakmama zamanı!

"Futbol takımımızla gurur duyuyoruz"

Bilinmesini isteriz ki genel beklentinin aksine Bursaspor Basketbol'un ilk 5 senelik stratejik hedefi; sportif alanda ligde kalıcı olup Playoff için mücadele ederken idari anlamda organizasyonu güçlendirecek yapılanma içerisinde bulunmak ve mali anlamda sürdürülebilir bir organizasyon için finansal disiplinden taviz vermemektir. Hedeflerle ve beklentilerin birbiri ile olan bu uyumu daha sağlıklı bir şekilde ilerlememizi sağlayacaktır. Bu ayakları yere basan ve gerçekçi hedeflerden kopmadan şu anda yaşadığımız bu günlerin gelecek adına büyük dersler içerdiği bir gerçektir. İçinde bulunduğumuz ligin yeni takımlarından biri olarak bu dersleri alıyoruz. Bu zor zamanların üstesinden gelebilecek irade, kararlılık ve azme sahibiz. Çekirge'de başlayıp Basketbol Süper Ligi'ne ve Avrupa'ya uzanan bu yolda şartlar ne olursa olsun belirlediğimiz hedeflere adım adım ulaşacağız. İlk yarı boyunca yüzlerimizi güldüren amiral gemimiz olan futbol takımımızla gurur duyuyor ve yıl sonunda hak ettiğimiz yere döneceğimize tüm kalbimizle inanıyoruz. Sizler olmadan her yanımız eksik ve keyifsiz. Bunu bilmenizi çok isteriz." - BURSA

Sezer Sezgin: Şimdi mücadeleyi bırakmama zamanı!

Odeabank Spor Toto Basketbol Süper Ligi, Frutti Extra Bursaspor, Sezer Sezgin, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sezer Sezgin: 'Şimdi mücadeleyi bırakmama zamanı!' - Son Dakika Spor


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