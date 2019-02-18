Son Dakika Haberleri: Sezer, "Tasarruf Ve Şeffaflık İlkemiz Olacak"

Sezer, "Tasarruf Ve Şeffaflık İlkemiz Olacak"

1 saat önce

AK Parti Gölcük Belediye Başkanı Adayı Ali Yıldırım Sezer, Ford Otosan Yemişçi Nakliyat Şoförleriyle bir araya geldi. Sezer, "Tasarruf ve şeffaflık en önemli ilkemiz olacak" dedi

Sezer,

AK Parti Gölcük Belediye Başkanı Adayı Ali Yıldırım Sezer, Gölcük'te yaşayan tüm kesimlerle buluşup, onlara gelecek 5 yılda yapacağı projeleri anlatıp, sorun ve sıkıntılarını dinliyor, çözüm yollarını konuşuyor. Aday Sezer bu kapsamda Ford Otosan Yemişçi Nakliyat Şoförleriyle kahvaltı da bir araya geldi. Büyük ilgi gören kahvaltı da İlçe Başkanı Çetin Seymen, İlçe eski Başkanı İdris Alp ve Belediye Başkan aday adayı Necati Zorlu'da yer aldı.

GÖLCÜK'Ü BERABER YÖNETECEĞİZ

İlçe Başkanı Çetin Seymen yaptığı konuşmada, "Mehmet Ellibeş Başkanımız yüzünün akıyla üç dönemi bitirdi. Yeni dönemde de Ali Yıldırım Sezer başkanımız inşallah bu bayrağı devralacak ve beraberce Gölcük'ü yöneteceğiz. Sorunların çözümü noktasında bize getireceğiniz çözüm önerileri bize yol gösterecek" ifadelerini kullandı.

GÖZÜNÜN YAŞINA BAKMAYACAĞIZ

Ali Yıldırım Sezer de konuşmasında, "Belediyenin gelirlerini etkin kullanacağız ve tasarruflu olacağız. Her faaliyetimizi halkımızın gözü önünde yapacağız, her türlü belgeye ve bilgiye de erişimi kolaylaştıracağız. İhaleleri canlı yayında gerçekleştireceğiz. Belediyemizde hakka, adalete, vicdana, hukuka aykırı davranan kimsenin gözünün yaşına bakamayacağız. Tasarruf ve şeffaflık benim yönetimimde ki Gölcük Belediyesi'nde en önemli ilkemiz olacak" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 04:26 Kaynak: Bültenler

Ford Otosan, AK Parti, Ali Yıldırım Sezer, Gölcük, Güncel
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