Sezer Uslucuk, Türkiye Şampiyonu Oldu
46 dakika önce
Zonguldaklı milli sporcu Sezer Uslucuk, Çanakkale'de yapılan Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda 55 kg'da sağ kolda Türkiye şampiyonu oldu.
Zonguldaklı milli sporcu Sezer Uslucuk, Çanakkale
'de yapılan Bilek Güreşi Türkiye
Şampiyonası'nda 55 kg'da sağ kolda Türkiye şampiyonu oldu.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından 22-23 Şubat tarihleri arasında Çanakkale'de Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası düzenlendi. Şampiyonaya Zonguldak'ı temsil eden milli sporcu Sezer Uslucuk da katıldı. Uslucuk, turnuvada birbirinden zorlu rakipleri geride bırakarak sağ kol 55 kg'da şampiyon olma başarısı gösterdi. Sezer Uslucuk, almış olduğu bu başarı ile mayıs ayında Yunanistan
'da yapılacak olan Avrupa
Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Başarılı sporcu, ay-yıldızlı forma altında Türkiye'yi temsil edecek. - ZONGULDAK
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 03:54 Kaynak: İHA
ABD'den PKK'ya Yeni İsim: Aşiretler Ordusu
Yılın İlk Hasadı Çağlalar 100 Liradan Alıcı Buluyor
Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan Gol Sevinci Sırasında Baygınlık Geçirdi
Galatasaray-Akhisarspor Maçının VAR Hakemi Yaşar Kemal Uğurlu Oldu