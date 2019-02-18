Sezer ve Ellibeş, Siretiye'deydi
1 saat önce
AK Parti Gölcük Belediye Başkanı Adayı Ali Yıldırım Sezer, Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş ile birlikte Gölcük'ün köylerindeydi.
AK Parti Gölcük Belediye Başkanı Adayı Ali Yıldırım Sezer, köyün ayda bir düzenlediği sabah namazı buluşmasına katılmak üzere Siretiye Köyü'ne gitti. Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş ve İlçe Başkanı Çetin Seymen'in de katıldığı buluşmada sabah namazının kılınması sonrasında köy derneğinde, köy sakinleri ile buluşuldu. Yoğun katılım olurken, Sezer'e büyük ilgi ve sevgi olduğu gözlendi.
KAPIM HER ZAMAN AÇIK
Buluşmada birer konuşma yapan İlçe Başkanı Seymen ve Başkan Ellibeş, Sezer'e destek isterken, AK Parti'nin seçimlerden mutlak suretle zaferle ayrılacağı vurgusu yaptılar. Aday Sezer ise yaptığı konuşmada, "Köylerimiz ve siz hemşehrilerimiz benim için çok değerlisiniz. Köylerimize gereken özeni fazlasıyla göstereceğiz. Sizlerin de bir isteğiniz ve şikâyetiniz olduğunda bana ulaşmanız yeterli. Kapım ve telefonum her zaman açık olacak" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 04:09 Kaynak: Bültenler
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