Sezer ve Tuna Oyunu Kullandı
1 saat önce
10'uncu Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna oylarını Gölbaşı ilçesinde kullandı.
10'uncu Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer
ve Ankara
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna
oylarını Gölbaşı ilçesinde kullandı.
Sezer, eşi Semra Sezer
ile oy kullanmak için Şahin Sevin İlkokuluna geldi. Okuldaki 1171 numaralı sandıkta oyunu kullanan Sezer ve eşi vatandaşlarla da fotoğraf çektirdi.
Sezer çifti, sandık görevlilerine başarılar dileyerek okuldan ayrıldı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ile eşi Peykan Tuna da oylarını aynı okuldaki aynı sandıkta kullandı.
Tuna, AA muhabirine yaptığı açıklamada, seçimin hayırlara vesile olmasını dileyerek, "Vatandaşımızın teveccühü yüksek görünüyor, katılım da yüksek olacak inşallah. Vatandaşlarımızın kararına herkesin saygı göstermesi lazım. Ben inanıyorum ki vatandaşlarımızın feraseti en doğruyu, en güzeli gösterecektir. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 02:35 Kaynak: AA
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