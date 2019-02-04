Sezer, "Yeni Spor Tesisleri Kazandıracağız"

Genç çift Rabia ve Burhan'a mutluluklar dileyip, sohbet etti. İlçe Başkanı Çetin Seymen ve partililer de Sezer'e eşlik etti.

SPOR KARDEŞLİĞİ PEKİŞTİRİR

Sezer ayrıca Hasaneyn ve Nimetiye gençleri arasında oynanan dostluk maçına katıldı, maç sonrası da gençlere tatlı ikram etti. Sporun dostluk ve kardeşliği pekiştirdiğine dikkat çeken Sezer, "1 Nisan'dan sonra başlayacak yeni dönemde biz spora ve sporcuya önem verip, kent genelindeki spor tesislerini daha da arttıracağız" dedi.