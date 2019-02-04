Sezer, "Yeni Spor Tesisleri Kazandıracağız"
7 dakika önce
AK Parti Gölcük Belediye Başkanı Adayı Ali Yıldırım Sezer, SKM programı çerçevesinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Genç çift Rabia ve Burhan'a mutluluklar dileyip, sohbet etti. İlçe Başkanı Çetin Seymen ve partililer de Sezer'e eşlik etti.
SPOR KARDEŞLİĞİ PEKİŞTİRİR
Sezer ayrıca Hasaneyn ve Nimetiye gençleri arasında oynanan dostluk maçına katıldı, maç sonrası da gençlere tatlı ikram etti. Sporun dostluk ve kardeşliği pekiştirdiğine dikkat çeken Sezer, "1 Nisan'dan sonra başlayacak yeni dönemde biz spora ve sporcuya önem verip, kent genelindeki spor tesislerini daha da arttıracağız" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 12:02 Kaynak: Bültenler
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