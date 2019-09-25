Son Dakika Haberleri: Sezeryanın ardından normal doğum 'anne ve bebek için riskleri yükseltiyor'
BBC
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Sezeryanın ardından normal doğum 'anne ve bebek için riskleri yükseltiyor'

25 dakika önce

İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre, sezeryanla doğum yapan kadınların bir sonraki doğumlarını normal yolla yapması, hem anne hem de bebek için riskleri yükseltiyor.

Sezeryanın ardından normal doğum 'anne ve bebek için riskleri yükseltiyor', System.String[]

İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre, sezeryanla doğum yapan kadınların bir sonraki doğumlarını normal yolla yapması, hem anne hem de bebek için riskleri yükseltiyor.

Times gazetesinde yayımlanan ve Oxford Üniversitesi'nde yapılan araştırmada, sezeryanın ardından normal doğum yapan kadınlarda ölü doğumdan, septisemiye kadar birçok risk artıyor.

Çalışmada uzmanlar İskoçya'da, 2002-2015 ylları arasında daha önce en az bir kere sezeryanla doğum yapan 74 binden fazla anneyi inceledi.

Bu annelerin yüzde 60'ı bir sonraki doğumlarında yine sezeryanı tercih ederken, geri kalanı normal doğum yaptı.

Normal doğum yapan annelere kan nakli yapılması riskinin iki kat, mesanelerinin hasar görmesi riskinin üç kat, rahimde yırtık oluşması riskinin ise yedi kat arttığı saptandı. Ayrıca, septisemi geçirme riskleri de yükseldi.

Bebeklerde ise doğumdan kısa süre sonra yapılan kalp, nefes alma ve kas testlerinin sonuçlarının daha kötü olduğu belirlendi.

'Risk genel olarak düşük'

Ancak araştırmacılar yine de, hangi şekilde doğum yapılırsa yapılsın, bu tür sorunlar yaşanması riskinin düşük olduğunu vurguladı.

Normal doğum yapan kadınların yüzde 1,8'i, sezeryanla doğuran kadınların ise yüzde 0,8 olduğu, normal doğan bebeklerin ise yüzde 8'i, sezeryanla dünyaya getirilenlerin ise yüzde 6,4'ünün sorun yaşadığı kaydedildi.

Araştırmayı yapan ekipten Profesör Jenny Kurinczuk da, kadınların tekrar tekrar sezeryanla doğum yapmanın bazı diğer riskler taşıdığının da farkında olması gerektiğini vurguladı.

İngiltere, Bebek, Anne, Sağlık

BBC
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 05:34 
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