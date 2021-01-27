Ressam Siret Uyanık'ın 16'ncı solo sergisi "Sezgi/Sel" 29 Ocak'ta başkentlilerle buluşacak.
Galeri M Sanat Galerisi'nde açılacak sergide, yaklaşık 50 yağlı boya, akrilik ve karışık teknik eser sanatseverlerin beğenisine sunulacak.
15 Şubat'a kadar gezilebilecek serginin afiş tasarımı Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zülfikar Sayın tarafından yapıldı.
Kaynak: AA
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