Sezgin Baran Korkmaz "12 gazeteci" iddiasını Uğur Dündar'a anlattı, Veyis Ateş'e verdi veriştirdi! - Son Dakika

Gazeteci Uğur Dündar, Tele 1 ekranlarında yayınlanan " Türkiye'nin Geleceği" programının konuğu oldu. Uğur Dündar, suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddiaları sonrası gündeme gelen firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz ile konuştuğunu, kendisine 12 gazeteciyi maaşa bağladığı ve elinde bu gazetecilere ait ses kayıtları bulunduğu yönündeki iddiaları sorduğunu belirterek, aldığı yanıtı da kamuoyuyla paylaştı.

"BU GAZETECİLERİ AÇIKLAMAK ZORUNDASINIZ" DEDİM

Dündar, "Dünden beri Sezgin Baran Korkmaz'da 12 gazetecinin kaydı olduğuna dair çeşitli iddialar dile getiriliyor. Ben de Sezgin Baran Korkmaz'ı aradım. 'Bunlar her kimlerse, avukatınız sizin adınıza savcılığa suç duyurusunda bulunabilir. Ayrıca siz de bir açıklamayla kimler yasa dışı, etik dışı, gazetecilik ve ahlakı dışı sizinle ilişkiye girdilerse bunları açıklamak ve ihbar etmek zorundasınız' dedim. Biraz önce bana bir mesaj gönderdi. Ses kaydında 12 kişilik bir isim listesi olduğu haberlerinin yalan olduğunu söylüyor. Yalnızca Veyis Ateş ile ilgili çok kötü bir sözcük kullanmış ama ben onu kullanmayacağım burada. 'O gazeteci değil, şantajcı ve kumpasçı' diyor. Ama onun dışında 'Ses kaydında 12 kişilik bir isim listesi yok, kimse töhmet altında kalmasın' diyor" ifadelerini kullandı.