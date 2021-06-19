Üye Girişi
Sezgin Baran Korkmaz, ABD'nin talebiyle Avusturya'da tutuklandı - Son Dakika

Sezgin Baran Korkmaz, ABD'nin talebiyle Avusturya'da tutuklandı

19.06.2021 23:29

ABD ve Türkiye tarafından kırmızı bültenle aranan firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz, Avusturya'da tutuklandı. Tutuklamayla ilgili konuşan Korkmaz'ın avukatları, tutuklama talebinin ABD'den geldiğini ve yargılamanın Avusturya'da süreceğini söyledi.

Kara para aklama ve dolandırıcılık suçlamasıyla ABD ve Türkiye tarafından aranan Sezgin Baran Korkmaz, ABD'nin talebi doğrultusunda Avusturya'da tutuklandı.

TÜRKİYE'NİN İADE TALEBİ VAR

Tutuklama olayı hakkında konuşan Sezgin Baran Korkmaz'ın avukatı Mehmet Demir, ABD'nin talebi üzerine tutuklanan Korkmaz'ın yargılama sürecinin Avusturya'da devam edeceğini kaydederek Türkiye'nin de iade talebi olduğunu söyledi.

SEZGİN BARAN KORKMAZ 10 MİLYON EURO İDDİALARI İLE GÜNDEMDE

Sosyal medyada yayınladığı videolar ve ortaya attığı iddialarla büyük tartışma yaratan suç örgütü lideri Sedat Peker, Habertürk sunucusu Veyis Ateş'in firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'dan "bir işini çözmek" için 10 milyon Euro istediğini öne sürmüştü. Önceki gün Halk TV'de gazeteci İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtlayan Gazeteci Veyis Ateş ise Korkmaz'dan para istediği yönündeki iddiaları reddetti.

KISA SÜRE ÖNCE YURTDIŞINA KAÇMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan kara para aklama soruşturması kapsamında malvarlığına el konan Sezgin Baran Korkmaz, hakkında yurtdışına çıkış yasağı kararı alınmadan kısa süre önce yurtdışına kaçmıştı.

Sezgin Baran Korkmaz, ABD'nin talebiyle Avusturya'da tutuklandı

Sezgin Baran Korkmaz, Avusturya, Kara Para, ABD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sezgin Baran Korkmaz, ABD'nin talebiyle Avusturya'da tutuklandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas'tan taraftara mesaj var: Şimdi size layık olma zamanı 23:43 Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas'tan taraftara mesaj var: Şimdi size layık olma zamanı Galatasaray'da Burak Elmas ipi göğüsledi! İşte yeni Başkan'ın kulübü ayağa kaldıracak vaatleri 22:46 Galatasaray'da Burak Elmas ipi göğüsledi! İşte yeni Başkan'ın kulübü ayağa kaldıracak vaatleri Ünlü şarkıcı İrem Derici'den sıcak havalara karşı ilginç çözüm 21:56 Ünlü şarkıcı İrem Derici'den sıcak havalara karşı ilginç çözüm
Nejat İşler siyasete atıldı! Seçmene ilk mesajını 20:58 Nejat İşler siyasete atıldı! Seçmene ilk mesajını "şimdi tam zamanı" diyerek verdi Kaldırımdakiler nefeslerini tutarak izledi! 2 çocuk kurşunların arasında kaldı 19:31 Kaldırımdakiler nefeslerini tutarak izledi! 2 çocuk kurşunların arasında kaldı Kahreden ölüm! Genç oyuncu Avni Burak Yenice beyin damarı çatlaması sonucu hayatını kaybetti 18:04 Kahreden ölüm! Genç oyuncu Avni Burak Yenice beyin damarı çatlaması sonucu hayatını kaybetti
Bir dönemin aranan turizmcisi içler acısı halde ortaya çıktı 17:38 Bir dönemin aranan turizmcisi içler acısı halde ortaya çıktı Kartal'daki depremi bilen deprem uzman yeni tahminini yaptı 16:48 Kartal'daki depremi bilen deprem uzman yeni tahminini yaptı

Son Dakika Haberleri
17:36 Hakan Çalhanoğlu ve Ragnick vaadinde bulunmuştu! İbrahim Özdemir'in hayali 7. sandıkta sona erdi
17:15 Şenol Güneş bile artık inanmıyor: Bu turnuvadan geri dönmek bizim için üzüntü verici oldu
17:11 Güvenlik görevlisi kadın "sürtünme yoluyla taciz" iddiasıyla karakola gitti
16:58 Son Dakika: Aşılamada yaş sınırı 30'a düştü, yarın itibarıyla randevu alınabilecek
16:47 Kartal'daki depremi bilen deprem uzman yeni tahminini yaptı
16:40 Galatasaray başkanlık seçiminde, eski bakan Fikri Sağlar'ın 3 Temmuz sözleri dikkat çekti
16:36 Şiddeti çok büyük olmayan İstanbul depremi niye bu kadar çok hissedildi? Yetkili isim, bu durumu derinlikle ilişkilendirdi
16:16 İslam Memiş elinde altını olanlara çağrı yaptı: Satış için acele etmeyin
16:15 Kartal'daki deprem büyük İstanbul depreminin habercisi mi? Uzman isimden rahatlatan ifadeler
15:53 Galatasaray'daki başkanlık seçiminde heyecan dorukta! Açılan ilk sandıklarda Eşref Hamamcıoğlu adına atılan oy sayısı daha fazla çıktı
Büyük gerçek 12 yıl sonra ortaya çıktı! Sağ kolu, Kaddafi'nin ölmeden önceki son planını anlattı Büyük gerçek 12 yıl sonra ortaya çıktı! Sağ kolu, Kaddafi'nin ölmeden önceki son planını anlattı         
23:50
Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas'tan sıcağı sıcağına Fatih Terim sözleri: Kimse merak etmesin Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas'tan sıcağı sıcağına Fatih Terim sözleri: Kimse merak etmesin         
23:08
Hadise'den ayrılan Kaan Yıldırım'dan Ebru Gündeş iddialarına yanıt Hadise'den ayrılan Kaan Yıldırım'dan Ebru Gündeş iddialarına yanıt         
22:04
EURO 2020 F Grubu'nda müthiş bir heyecana sahne olan maçta Almanya, Portekiz'i 4-2 mağlup etti EURO 2020 F Grubu'nda müthiş bir heyecana sahne olan maçta Almanya, Portekiz'i 4-2 mağlup etti         
20:58
Çocuk kitabında büyük skandal! Baba ve kız arasındaki evlilik meşru gösterildi Çocuk kitabında büyük skandal! Baba ve kız arasındaki evlilik meşru gösterildi         
20:41
Meteoroloji'den çok sayıda il için kuvvetli yağış uyarısı! Bu sefer çok fena vuracak Meteoroloji'den çok sayıda il için kuvvetli yağış uyarısı! Bu sefer çok fena vuracak         
19:10
Son Dakika: Aylar sonra partililerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim talimatı: Startı verdik Son Dakika: Aylar sonra partililerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim talimatı: Startı verdik         
17:42
Çektiği videolarla fenomen olmuştu! O çobanın, sosyal medyadan ayda 5 ile 20 bin lira arasında kazandığı ortaya çıktı Çektiği videolarla fenomen olmuştu! O çobanın, sosyal medyadan ayda 5 ile 20 bin lira arasında kazandığı ortaya çıktı         
17:11
Nefes kesen seçim yarışında Galatasaray'ın 38. Başkanı Burak Elmas oldu Nefes kesen seçim yarışında Galatasaray'ın 38. Başkanı Burak Elmas oldu         
16:03
Bakan Pakdemirli çiftçilere yapılan desteği bu sözlerle anlattı: 100 bin lira hibe veriyoruz, bunu baba oğluna yapmaz Bakan Pakdemirli çiftçilere yapılan desteği bu sözlerle anlattı: 100 bin lira hibe veriyoruz, bunu baba oğluna yapmaz         
15:11
MMA'de Fransız rakibini perişan eden Sabriye, bir ilki başardı! Survivor'daki halinden eser yok MMA'de Fransız rakibini perişan eden Sabriye, bir ilki başardı! Survivor'daki halinden eser yok         
15:04
18 yıllık eşinden ayrılan kadın, site bahçesinde davul zurna çaldırıp göbek attı 18 yıllık eşinden ayrılan kadın, site bahçesinde davul zurna çaldırıp göbek attı         
14:02
Fenomen Oğuzhan Uğur ile oyuncu Müjde Uzman aşklarını ilan etti! Yan yana ilk poz Fenomen Oğuzhan Uğur ile oyuncu Müjde Uzman aşklarını ilan etti! Yan yana ilk poz         
12:42
Adeta ölümü bekledi! Raylarda hareketsizce duran kadın, trenin çarpmasıyla korkunç şekilde hayatını kaybetti Adeta ölümü bekledi! Raylarda hareketsizce duran kadın, trenin çarpmasıyla korkunç şekilde hayatını kaybetti         
12:31
Jaclyn Smith'in fotoğrafına photoshop ile kendisini koyan Hülya Koçyiğit o kareyi paylaştı Jaclyn Smith'in fotoğrafına photoshop ile kendisini koyan Hülya Koçyiğit o kareyi paylaştı         
12:00
6 evlat, bir babayı kolundan tutup sokağa attı: Aç susuz dolaşıyorum 6 evlat, bir babayı kolundan tutup sokağa attı: Aç susuz dolaşıyorum         
11:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2021 00:08:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sezgin Baran Korkmaz, ABD'nin talebiyle Avusturya'da tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement