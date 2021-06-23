Sezgin Baran Korkmaz, Avusturya'da en az 40 gün kalacak - Son Dakika

AVUSTURYA'da gözaltına alınıp, tutuklanan SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz'ın Wels şehrinde bir otele yerleştikten sonra yakalandığı ve Viyana'ya getirildiği ortaya çıktı. Korkmaz'ın avukatı Volkan Dülger, müvekkilinin Avusturya'da en az 40 gün kalacağını, Türkiye ya da ABD'ye iade kararı verilmesinin daha fazla bir zamanı da alabileceğini söyledi.

Sezgin Baran Korkmaz'ın Avukatı Volkan Dülger, Korkmaz'ın Avrupa'da farklı ülkelerde iş görüşmeleri için bulunduğunu ve ABD'li yetkililerin bir süredir takipte olduğunun anlaşıldığını söyledi. Dülger, müvekkilinin otele giriş ve kayıt yaptırdıktan sonra bu bilginin uluslararası sisteme düşmesiyle ABD'li yetkililer tarafından Viyana polisine bildirimde bulunulduğu ve tutuklamanın gerçekleştiğini söyledi.