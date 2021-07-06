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Sezgin Baran Korkmaz davasının detayları ortaya çıktı! İşte dikkat çeken 5 detay - Son Dakika

Sezgin Baran Korkmaz davasının detayları ortaya çıktı! İşte dikkat çeken 5 detay

06.07.2021 10:10

Avusturya'da yakalanan ve ABD ile Türkiye'nin de iadesini talep ettiği Sezgin Baran Korkmaz'ın iade davası 5 Ağustos'a ertelendi. Fakat Sezgin Baran Korkmaz'ın tutuklama dönemine ve davaya ilişkin çok özel 5 detay ortaya çıktı. Ulaşılan bilgilere göre Korkmaz, ABD'deki yüksek teşvik ve oradan transfer edilen krediyle yaklaşık 370 milyon doları hızla, Türkiye ve Avrupa'da yatırımlara aktardı. Ayrıca Avusturya polisinin Korkmaz'ı lüks spa-otelde ele geçirdiği de kritik bilgiler arasında.

Avusturya'nın Wels kentinde Amerikan FBI'ın talebiyle tutuklanan SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz dosyasında dikkat çeken 5 ayrıntı ortaya çıktı.

AVUSTURYA'DA SERBEST KALABİLİR

Korkmaz, ABD'den aldığı 134 milyon 50 bin doları iade edip soruşturmadan kurtulmak için ABD'deki avukatlarını devreye soktu. Bu gerçekleşirse, Avusturya'da serbest kalacak. Ya da Türkiye'ye kendi isteğiyle gönderilecek.

Ayrıca, SBK'nın ABD'de üzerine aldığı 240 milyon doların izine ulaşılamadı. Sözcü'den Ali Gülen'in haberine göre ABD'nin euroya çevrilen ve 200 milyon euro olarak Avrupa'ya transfer edildiği sanılan parayı bulabilmek için Lüksemburg'da operasyon yaptığı ama bir şey bulamadığı belirtiliyor.

KORONAVİRÜS YÜZÜNDEN OTELLER DÜŞTÜ, O SATIN ALDI

Korkmaz, bir yandan soruşturmanın kapatılması ve serbest kalabilmek için ABD'ye 100 milyon doları geri ödeme pazarlığı yapıyor, diğer yandan da, koronavirüs salgını nedeniyle ucuza aldığı İsviçre, İtalya, Hırvatistan'daki 5 yıldızlı otel yatırımlarını başka şirketlere aktarıyor.

İşte, tutuklama sürecine ilişkin ve dosyaya ait çok özel 5 ayrıntı;

1- ABD'DEN GELEN PARA OTELLERE: Korkmaz, ABD'deki yüksek teşvik ve oradan transfer edilen krediyle toplam yaklaşık 370 milyon doları hızla, Türkiye ve Avrupa'da yatırımlara aktardı. Biri Lugano'da olmak üzere İsviçre'de iki lüks otel aldı. İtalya'da eski Hilton'u ve marinayı Nisan ayında satın aldı. Hırvatistan'da da otel satın aldı. Bir iddiaya göre, Avrupa'da aldığı otellerin sayısı 8'i buldu. Şu anda 5 tanesi biliniyor.

2- LÜKS SPA-OTEL'DE YAKALANDI: Lüksemburg'da üç şirketin dışında, İsviçre'de de her aldığı otel için ayrı şirket kurdu. Ayrıca başka şirketler de kurdu. İsviçre oturumu aldı. İsviçre telefonu kullanıyordu. TV'lere yaptığı bağlantı ile Avusturya'ya geçtiği tespit edildi. FBI, 18- 19 Haziran gecesi faksla, Avusturya Adalet Bakanlığı'na başvurdu. Wels'e bağlı Gmunden polisi Korkmaz'ı gözde tatil yeri, Traunsee Gölü'ne bakan lüks spa- otelde ele geçirdi. Traunsee Gölü, pahalı yatlarla, villalarla dolu. Avusturyalı, İsviçreli ve Alman zenginlerin yeri var. Suyu pırıl pırıl ve tertemiz. Çevreleyen dağların zirvelerinde halen kar görülebiliyor.

3- TÜRKİYE DAVAYI HİÇ İZLEMEDİ: Korkmaz, Wels Savcılığı'nın "iade dosyası doğrudan görüşülecek" tahmini nedeniyle Viyana'ya götürüldü. Ancak Viyana Savcılığı dosyayı iade etti. Bu sırada Türkiye de iade istedi ama Viyana Büyükelçiliği ve Salzburg Başkonsolosluğu 5 Temmuz günü gerçekleşen duruşmayı takip etmedi.

4- ABD'YE "100 MİLYON DOLAR" ÖNERDİLER: Korkmaz, ABD'deki SBK Holding USA- LLC aracılığıyla, "çevre dostu enerji" desteği almıştı. Ödenen 134 milyon 50 bin dolar Türkiye'ye aktarıldı. 100 milyon kadarı SBK Holding ve iştiraklerine aktı. ABD bu parayı istiyor ve soruşturma da bununla ilgili. Korkmaz'ın ABD'deki avukatları, hazine ve maliye ile pazarlık halinde, 100 milyon Euro ödeyerek soruşturmayı bir an önce kapatmaya uğraşıyor.

5- TÜRKİYE'DEN İKİ BELGE EKSİK: Şu anda, Wels Mahkemesi, ABD'den birkaç belgenin Avusturya yasalarına göre hazırlanıp gönderilmesini bekliyor. Türkiye'den de eksik iki belge talep edildi. Eksik evraklar nedeniyle iade kararı için duruşma 5 Ağustos'a ertelendi. Bu güne dek SBK'nın ABD'deki avukatlarının uzlaşı çabası da sonuç verebilir. SBK, ABD'ye iade edilmemek için büyük miktarı ödeme hazırlığı yapıyor.

Sezgin Baran Korkmaz davasının detayları ortaya çıktı! İşte dikkat çeken 5 detay

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Son Dakika Ekonomi Sezgin Baran Korkmaz davasının detayları ortaya çıktı! İşte dikkat çeken 5 detay - Son Dakika Ekonomi


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