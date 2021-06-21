Üye Girişi
Sezgin Baran Korkmaz hakkındaki iddialar: ABD'de savcılık, Korkmaz'ın Türkiye'deki mal varlıklarına el konulmasını istedi - Son Dakika
BBC

Sezgin Baran Korkmaz hakkındaki iddialar: ABD'de savcılık, Korkmaz'ın Türkiye'deki mal varlıklarına el konulmasını istedi

21.06.2021 03:34
Sezgin Baran Korkmaz hakkındaki iddialar: ABD'de savcılık, Korkmaz'ın Türkiye'deki mal varlıklarına el konulmasını istedi, System.String[]

SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz'ın Türkiye'deki şirketleri ve varlıklarının soruşturma dosyasına konduğu ABD'nin Utah Mahkemesi'ndeki 'dolandırıcılık ve kara para aklama' davasında başsavcılık, el konulmasını istediği mal varlıklarının listesini yayınladı.

SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz'ın Türkiye'deki şirketleri ve varlıklarının soruşturma dosyasına konduğu ABD'de Utah Mahkemesi'ndeki "dolandırıcılık ve kara para aklama" davasında başsavcılık, el konulmasını istediği mal varlıklarının listesini yayımladı.

Utah'ta yürütülen soruşturmada, "Amerikan Vergi Dairesi'ni (IRS) dolandırmak ve dolandırıcılık yoluyla elde edilen paraları aklamakla suçlanan" Kingston kardeşler ve Lev Aslan Dermen'in (Levon Termendzhyan) vergi bağlantıları ve paraları nasıl akladıkları inceleniyor.

BBC Türkçe'nin ulaştığı belgeye göre savcılık, 17 Haziran 2021'de söz konusu dava dosyasındaki baş sanık Dermen'in, Sezgin Baran Korkmaz ile ortak olduğu SBK USA Inc şirketinin tüm malvarlıklarına el konulmasını istedi.

Savcılık talebinde, "listelediği tüm mülklerin ve varlıkların dolandırıcılık, kara para aklama yoluyla elde edildiğini ispat edebileceğini" ifade etti.

Savcılığın mahkemeye sunduğu dilekçede, Sezgin Baran Korkmaz'a ve şirketine ait el konulması talep edilen mal varlıkları arasında, Komak Isı Yalıtım Sistemleri Sanayi'ne gönderilen yaklaşık 8 milyon dolar, SBK Holding AŞ ve sanıklar veya SBK Holding kontrolü altındaki kuruluşlar tarafından devredilen tüm mülkler, SBK Holdins USA Inc tarafından devredilen onlarca milyon dolar, Bodrum'daki Kervansaray Hotels, Sezgin Baran Korkmaz'a ait TC-YYA kuyruk numaralı Bombardier Global özel jeti, Setap (Blane) Teknoloji'ye ait Beylerbeyi, Ortaköy ve Kuruçeşme'deki arsalar, SBK'ya ait bir yat da var.

Utah Mahkemesi'nin savcılığın el koyma talebini önümüzdeki aylarda karara bağlaması bekleniyor.

Sezgin Baran Korkmaz, Cumartesi günü Avusturya'da ABD'nin talebi üzerine gözaltına alınmıştı.

BBC Türkçe'ye bilgi veren Korkmaz'ın avukatları, gözaltının "ABD'de yeni açılan ama eski dava ile bağlantılı bir dava olduğunu" söyledi. Avukatların öğleden sonra konuyla ilgili daha ayrıntılı bir açıklama yapması bekleniyor.

Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun da, Korkmaz'ın iade işlemleri için sürecin 19 Haziran'da başlatıldığını duyurdu.

ABD'de Utah Federal Mahkemesi'nde görülen davanın ayrıntıları

ABD'de Utah Federal Mahkemesi'nde görülen davada ABD'deki Kingston ailesi ile Lev Aslan Dermen'in "kara para aklaması, vergi bağlantıları ve paraların nerede aklandığı" soruşturuluyor.

Bu soruşturma kapsamında, Kingstonlar ve Dermen, ABD'deki şirketlerinin 2010-2016 yılları arasında yenilenebilir biyoyakıt üretip sattığına" dair sahte belgeler düzenleyerek, ABD Milli Gelirler Vergi Dairesi'nin (IRS) sağladığı yaklaşık 511 milyon dolarlık vergi indiriminden haksız yere faydalanmakla suçlandı.

Soruşturma belgelerinde "usulsüzlük yapılarak elde edilen teşviklerin 134 milyon dolarlık kısmının da, SBK'nın Türkiye'de bağlantılı olduğu şirketlere gönderildiği" öne sürülüyor.

Kingston ailesi üyeleri ifadelerinde, 2014-2018 yılları arasında biyoyakıt dolandırıcılık ağı ile ABD Hazinesi'nden elde ettikleri gelirleri Sezgin Baran Korkmaz'ın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu SBK Holding'in kontrolündeki inşaat, ilaç şirketleri ile gayrimenkul yatırımları aracılığıyla Türkiye'ye gönderdiklerini itiraf ettiler.

Kingston ailesinin dört üyesi (Jacob Ortell Kingston, Isaiah Kingston, Rachel A. Kingston, Sally Kingston) ve Lev Dermen (Levon Termendzhyan), sırasıyla 2019 ve 2020'de suçlu bulunup mahkum edilmişlerdi.

Amerika Birleşik Devletleri, Sezgin Baran Korkmaz, SBK Holding, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Sezgin Baran Korkmaz hakkındaki iddialar: ABD'de savcılık, Korkmaz'ın Türkiye'deki mal varlıklarına el konulmasını istedi - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR
500

Son Dakika

ABD'den Sezgin Baran Korkmaz açıklaması: Tüm mal varlığına el konulsun 00:29 ABD'den Sezgin Baran Korkmaz açıklaması: Tüm mal varlığına el konulsun Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş'e çarpıcı sözler: O kağıda sadece istifanı yazabilirsin 22:59 Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş'e çarpıcı sözler: O kağıda sadece istifanı yazabilirsin Camdaki Kız'ın Cana'sı Hande Ataizi, 21 yaş küçük sevgilisiyle havuzdaki eğlenceli anlarını paylaştı 22:47 Camdaki Kız'ın Cana'sı Hande Ataizi, 21 yaş küçük sevgilisiyle havuzdaki eğlenceli anlarını paylaştı
Rıdvan Dilmen, EURO 2020'ye veda eden A Milli Takım'ı eleştirdi: Verdiğimiz gol pozisyonu abartmıyorum 30 22:23 Rıdvan Dilmen, EURO 2020'ye veda eden A Milli Takım'ı eleştirdi: Verdiğimiz gol pozisyonu abartmıyorum 30 Üçüncü doz aşı gerekli mi? Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan kafa karışıklığını giderdi 20:54 Üçüncü doz aşı gerekli mi? Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan kafa karışıklığını giderdi ABD'de şiddetli fırtına faciaya neden oldu! 18 araç birbirine girdi, 9'u çocuk 10 kişi öldü 20:10 ABD'de şiddetli fırtına faciaya neden oldu! 18 araç birbirine girdi, 9'u çocuk 10 kişi öldü
Dinlenme tesisinde otobüsü kaçıran yolcu fenalaşıp hayatını kaybetti 18:31 Dinlenme tesisinde otobüsü kaçıran yolcu fenalaşıp hayatını kaybetti Avrupa basını, iç çamaşırı giymeyen spor sunucusuna sansür uyguladı 17:29 Avrupa basını, iç çamaşırı giymeyen spor sunucusuna sansür uyguladı

Son Dakika Haberleri
18:58 Yasak Elma'nın Lila'sı kötü günleri atlattı! Tatil fotoğrafları büyük ilgi gördü
18:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3. doz koronavirüs aşısı yaptırmasının nedenini anlattı: Antikor için
18:07 Son dakika: Burak Elmas'tan Terim paylaşımı: Hocamız yarın görevine başlayacak
17:57 Otomobil 90 metrelik uçuruma yuvarlandı: 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı
17:35 Belçika'da haftalardır aranıyordu! Aşırı sağcı firari asker ölü bulundu
17:30 Kılıçdaroğlu şirketlere çağrı yaptı: Kanal İstanbul ihalesine girmeyin
17:29 Avrupa basını, iç çamaşırı giymeyen spor sunucusuna sansür uyguladı
17:14 Masumlar Apartmanı'ndan ayrılması çok konuşulan Farah Zeynep Abdullah imajını değiştirdi
16:55 Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda Aziz Yıldırım açıklama yapacak
16:28 Hikmet Karaman'ın paylaşımı büyük ilgi gördü! FIFA Başkanı Infantino ile İtalya Milli Takımı'nı değerlendirdi
Acun Ilıcalı'nın Acun Ilıcalı'nın "Söz seni güreştireceğim" dediği İsmail Balaban, Survivor'da mindere çıktı         
00:44
Şenol Güneş, A Milli Takım'da 8 futbolcuya EURO 2020'de süre vermedi Şenol Güneş, A Milli Takım'da 8 futbolcuya EURO 2020'de süre vermedi         
00:29
Sedat Peker cezaevinde mi? Hakkındaki iddialara yeni videoyla yanıt verdi Sedat Peker cezaevinde mi? Hakkındaki iddialara yeni videoyla yanıt verdi         
22:58
Ahmet Şık, Veyis Ateş'in iddialarını doğruladı: Evet, Bakan Soylu ile görüşmek istedim Ahmet Şık, Veyis Ateş'in iddialarını doğruladı: Evet, Bakan Soylu ile görüşmek istedim         
22:35
Merih Demiral, TRT spikeri Ersin Düzen'e patladı: Kötü günde de gelir konuşurum Merih Demiral, TRT spikeri Ersin Düzen'e patladı: Kötü günde de gelir konuşurum         
21:23
Sevgilisi, büyükbabasıyla yaşadığı cinsel ilişki sonucu hamile kaldı! Oğlu sandığı çocuk amcası çıktı Sevgilisi, büyükbabasıyla yaşadığı cinsel ilişki sonucu hamile kaldı! Oğlu sandığı çocuk amcası çıktı         
20:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3. doz koronavirüs aşısı yaptırmasının nedenini anlattı: Antikor için Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3. doz koronavirüs aşısı yaptırmasının nedenini anlattı: Antikor için         
18:40
Akrabalar arasında arazi sulaması yüzünden çıkan silahlı kavgada 4 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı Akrabalar arasında arazi sulaması yüzünden çıkan silahlı kavgada 4 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı         
17:51
Masumlar Apartmanı'ndan ayrılması çok konuşulan Farah Zeynep Abdullah imajını değiştirdi Masumlar Apartmanı'ndan ayrılması çok konuşulan Farah Zeynep Abdullah imajını değiştirdi         
17:15
Eşini 46 yerinden bıçaklayarak katleden adamın cezası Eşini 46 yerinden bıçaklayarak katleden adamın cezası "zevk almadığı" gerekçesiyle indirildi         
16:38
Arkadaşlarıyla buluşmak için evden çıkan adamın, 97 gün sonra cansız bedeni bulundu Arkadaşlarıyla buluşmak için evden çıkan adamın, 97 gün sonra cansız bedeni bulundu         
16:21
Futbol topuyla yaptığı şovlar ile dikkat çeken kadın futbolcu sosyal medyayı salladı Futbol topuyla yaptığı şovlar ile dikkat çeken kadın futbolcu sosyal medyayı salladı         
15:38
Dağa çıktıktan sonra haber alınamayan yaşlı adamı arayan ekipler, paramparça olmuş bir cesetle karşılaştı Dağa çıktıktan sonra haber alınamayan yaşlı adamı arayan ekipler, paramparça olmuş bir cesetle karşılaştı         
15:30
Burak Elmas başkan olur olmaz 350 milyon euroluk enkazla karşılaştı Burak Elmas başkan olur olmaz 350 milyon euroluk enkazla karşılaştı         
13:54
Veyis Ateş Veyis Ateş "Yok" demişti! Sezgin Baran Korkmaz görüşmesinin ses kaydı yayınlandı         
11:49
Büyük gerçek 10 yıl sonra ortaya çıktı! Sağ kolu, Kaddafi'nin ölmeden önceki son planını anlattı Büyük gerçek 10 yıl sonra ortaya çıktı! Sağ kolu, Kaddafi'nin ölmeden önceki son planını anlattı         
09:29
HDP il binasını basıp bir kişiyi öldüren saldırganın ifadesi hayrete düşürdü: Pişman değilim HDP il binasını basıp bir kişiyi öldüren saldırganın ifadesi hayrete düşürdü: Pişman değilim         
09:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2021 03:50:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sezgin Baran Korkmaz hakkındaki iddialar: ABD'de savcılık, Korkmaz'ın Türkiye'deki mal varlıklarına el konulmasını istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement