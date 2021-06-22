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Sezgin Baran Korkmaz iddianamesi: ABD'de üzerindeki gizlilik kararı kalkan iddianamede neler var, hangi suçlamalar yöneltiliyor? - Son Dakika
BBC

Sezgin Baran Korkmaz iddianamesi: ABD'de üzerindeki gizlilik kararı kalkan iddianamede neler var, hangi suçlamalar yöneltiliyor?

22.06.2021 03:19
Sezgin Baran Korkmaz iddianamesi: ABD'de üzerindeki gizlilik kararı kalkan iddianamede neler var, hangi suçlamalar yöneltiliyor?, System.String[]

Avusturya'da tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz hakkında ABD'de hazırlanan iddianame üzerindeki gizlilik kararı kalktı.

ABD Adalet Bakanlığı, Avusturya'da 19 Haziran'da gözaltına alınan SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz hakkındaki iddianamenin "gizliliğini" kaldırdı.

BBC Türkçe'nin ulaştığı 15 sayfalık iddianame, Korkmaz'ın Avusturya'da tutuklanmasına gerekçe olarak gösteriliyordu ancak 21 Haziran'a kadar kamuoyu ile paylaşılmamıştı.

ABD Adalet Bakanlığı, Pazartesi günü akşam saatlerinde Korkmaz hakkında, "kara para aklamak ve yargıyı engellemek" suçlamalarıyla dava açıldığını duyurdu.

ABD'de Utah Savcılığı iddianameyi 28 Nisan 2021'de hazırladı. Ancak o tarihte belge üzerinde "Gizli" ibaresi yer alıyordu.

Korkmaz'ın Avusturya'da ABD'nin talebi üzerine gözaltına alınması ve tutuklanmasının ardından belgenin gizliliği kaldırıldı.

Avusturya yargısı, Korkmaz'ın, "ABD'ye iade talebinin görüşülmesi için" 5 Temmuz'a kadar tutuklu kalmasını kararlaştırdı.

Korkmaz'ın avukatları ise hakkında Türkiye'de de kara para aklama davası görülen ve iadesi talep edilen müvekkillerinin Türkiye'de yargılanmak istediğini söylemişti.

ABD'de üzerindeki gizlilik kararı kalkan iddianamede Korkmaz'ın, Türkiye ve Lüksemburg'daki banka hesapları aracılığıyla 133 milyon dolar kara para akladığı iddia ediliyor. Korkmaz'ın kara para aklama yoluyla elde ettiği gelirlerin de, ABD'nin Utah Mahkemesi'nde Kingston ailesi üyeleri ve Lev Aslan Dermen'in (Levon Termendzhyan) yenilenebilir yakıt vergisi teşvikinden faydalanarak ABD Hazinesi'ni dolandırmakla suçlandığı yolsuzluk ağıyla bağlantılı olduğu öne sürülüyor.

Korkmaz ve işbirlikçilerinin, "yolsuzluk yoluyla elde edilen gelirlerle aklanan paraları Borajet havayolu şirketini, Türkiye ve İsviçre'de otelleri, Queen Anne adlı bir yatı, İstanbul'da Boğaz'da bir villa ve apartman dairesini satın almak için kullandıkları" iddia ediliyor.

Korkmaz'a para transferiyle dolandırıcılık yapmaktan 10 ayrı suçlama yöneltildi.

ABD, Korkmaz'ın yargılanmak üzere Avusturya'dan iadesini talep ediyor.

Korkmaz, kara para aklamadan suçlu bulunursa 20 yıla kadar hapis, suçlu bulunduğu her bir para transferiyle dolandırıcılık suçlamasından da 20'şer yıla kadar hapis, yargıyı ve soruşturmayı engelleme suçundan da 5 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya. Savcılık suçlu bulunması durumunda Korkmaz için toplam 225 yıla kadar hapis cezası istiyor.

ABD Adalet Bakanlığı masumiyet karinesine dikkat çekerek, bu suçlamaların iddia olduğunu, her sanığın suçlu bulunana kadar masum kabul edildiğini de ifade ediyor.

15 sayfalık iddianamede neler var?

İddianamede Sezgin Baran Korkmaz sanık, ABD hükümeti davacı olarak yer alıyor.

İddianamede adı geçen şirketler ve isimler şöyle:

Korkmaz'ın sahibi olduğu Türkiye'deki SBK Holding AŞ, Biofarma İlaç ve Lüksemburg'daki Isanne Sarl ve banka hesaplarının kontrolünü elinde bulundurduğu Komak Isı Yalıtım, Setap Teknoloji Sistemleri, Blane Teknoloji Sistemleri, Mega Varlık Yönetim, Washakie Renawable Energy şirketi, Washakie Renewable Energy'nin sahipleri Jacob Kingston, Isaiah Kingston, Kingston'ların kontrolündeki United Fuel Supply, Lev Aslan Dermen (Levon Termendzhyan), Dermen'in çıkarı olduğu (veya) kontrolündeki Noil Energy Group, Speedy Lion Renewable Fuel Investments, GT Energy, SBK Holdings USA.

İddianamede Kingston kardeşler ile Levon Termendzhyan'ın 2011-2016 yılları arasında, ABD Hazinesi'ne bağlı Vergi Dairesi'nin biyoyakıtlar için sağladığı vergi teşviklerinden faydalanma amacıyla sahte beyannameler düzenledikleri öne sürülüyor.

Washakie Renewable Energy ve United Fuel Supply aracılığıyla Kingstonlar ile Termendzhyan'ın 1 milyar dolarlık beyanname düzenledikleri, ABD Hazinesi'nin de bu kişilere 470 milyon dolarlık teşvik ödemesi yaptığı belirtiliyor.

İddianamede bunların "hak edilmemiş ödemeler olduğu" ifadeler olduğu belirtiliyor ve şu ifadelere yer veriliyor:

"Jacob Kingston ve Isaiah Kingston, Levon Termendzhyan'ın ve sanık Korkmaz'ın yönlendirmesiyle, Washakie'nin, yolsuzluk sonucu elde edilen yaklaşık 133 milyon doları, Korkmaz'ın Lüksemburg ve Türkiye'deki hesaplarına aktardı."

İddianamede aklanan paraların ne kadarının hangi şirket ve birey hesabında kullanıldığına ilişkin listelenen iddialar ve meblağlar da var.

Yolsuzluk yoluyla elde edilen paraların Türkiye'de Biofarma ilaç şirketine, adı Servus olan ve daha sonra Setap ve Blane olarak değiştirilen teknoloji şirketine, varlık yönetim şirketi Mega Varlık'a, Borajet'in alınması için kullanılan Bukombin, Bugaraj adlı holding şirketlerine, adı daha sonra SBK Air olarak değiştirilen Aydın Jet'e yatırım amaçlı kullanıldığı öne sürülüyor. Ayrıca, Türkiye'de bir gayrimenkul, otel, hastane, İsviçre'de iki otel, Queen Anne adlı yat, bir havayolu şirketi, bir jet, İstanbul'da Boğaz'da bir villayı ve apartman dairesini de "kara parayla" satın alındığı iddia ediliyor.

'Dede' yazışması

İddianamede, Sezgin Baran Korkmaz'ın, "Dede (grandfather) (grandpa)" kod adıyla bazı isimsiz hükümet yetkilileri aracılığıyla Jacob Kingston ve Isaiah Kingston'ı 'olası federal soruşturmalardan koruma vaadinde bulunduğu' öne sürülüyor ve bu vaadin ise gerçekçi olmadığı belirtiliyor.

Buna istinaden, Jacob Kingston ile "Tanık A" olarak adlandırılan kişi arasındaki "Dede" ifadesinin de geçtiği cep telefonu mesajlaşmalarına da yer veriliyor. Ama iddianamede "Dede"nin kim olduğuna ilişkin bir bilgi yok.

İddianamede ayrıca, kara para aklama yoluyla elde edildiği öne sürülen taşınır ve taşınmaz mülklere el konulması talebi var.

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Son Dakika Dünya Sezgin Baran Korkmaz iddianamesi: ABD'de üzerindeki gizlilik kararı kalkan iddianamede neler var, hangi suçlamalar yöneltiliyor? - Son Dakika Dünya

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