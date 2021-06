Sezgin Baran Korkmaz'ın köylüleri nasıl kandırdığını anlattığı video sosyal medyayı salladı: 1 liralık ürünü 72 TL'ye sattık - Son Dakika

Erdem Karakoc:

Kuranı Kerim in ilk emri OKU iken okumanın öğrenmenin ne denli önemli olduğu hayatın her alanında karşımıza çıkmasına rağmen toplumumuz ona ne verilirse alan ezberle iş yapan kısa yoldan nasıl köşeyi dönerime bakan bir toplum olma yolunda hızla ilerlerken bu tür kişilerin mağdurlarıda her geçen gün artıryor daha neler göreceğiz kim bilir..