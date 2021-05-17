Sezgin Baran Korkmaz'ın "mal varlığı değerini aklama" davasına başlandı - Son Dakika

Sezgin Baran Korkmaz'ın "mal varlığı değerini aklama" davasına başlandı

17.05.2021 17:45
Sezgin Baran Korkmaz'ın

SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz ve 3'ü yabancı uyruklu 10 kişi ile bu kişilerle bağlantılı "malen sorumlu" şirketler hakkında, Amerika'dan haksız kazançla elde edilen "mal varlığı değerini aklama" suçundan hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşması görüldü.

SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz ve 3'ü yabancı uyruklu 10 kişi ile bu kişilerle bağlantılı "malen sorumlu" şirketler hakkında, Amerika'dan haksız kazançla elde edilen "mal varlığı değerini aklama" suçundan hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşması görüldü.

İstanbul 10. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, gazeteciler alınmadı.

Sanıklardan tutuksuz yargılanan Kamil Feridun Özkaraman, Ayşe Nil Yılmaz, Bereket Öner, Ziyaattin Bartik ve Doğa Doğan ile avukatları katıldı.

İddianamede "Malen sorumlu" olarak geçen Blane Teknoloji Sistemleri Sanayi ve Ticaret AŞ, Biofarma İlaç Sanayi ve Ticaret AŞ, Isanne S.A.R.L, Komak Isı Yalıtım Sistemleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Mega Varlık Yönetim AŞ ve SBK Holding AŞ'nin yetkilileri ve avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Öğle saatlerinde başlayan duruşmada savunma yapan sanıkların suçlamaları reddettiği öğrenildi.

Yaklaşık 6 saat süren duruşmanın ardından ara kararlarını açıklayan mahkeme, Jabob Ortell Kingston, Levon Termendzhyan ve Olessia Zoubkova'nın yabancı ülkede bulundukları anlaşıldığından, haklarındaki yakalama kararının kaldırılmasına, savunmalarının alınabilmesi için bulundukları ülkedeki adli makamlara istinabe (adli yardım) yazılmasına hükmetti.

Sanık Alptekin Yılmaz'ın hakkındaki yakalama kararının infazının beklenilmesine hükmeden mahkeme, sanık Sezgin Baran Korkmaz hakkındaki tutuklamaya yönelik yakalama kararının kaldırılmasına ve yokluğunda tutuklanmasına karar verdi.

Mahkeme, sanıklar Kingston ve Termendzhyan'un Amerika'daki yargılanmaları devam ettiğinden, bu ülkedeki mahkeme ilamının istenmesi için ABD adli makamlarına adli talimat yazısı yazılmasını kararlaştırdı.

BDDK'dan sanık Kingston'un Mega Varlık AŞ. adlı şirketi kurarken bildirdiği ekonomik ve finansal durumunu gösterir tüm belgelerin ve referans mektuplarının bir örneğinin gönderilmesinin istenmesine hükmeden mahkeme, ayrıca sanık hakkında Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'ne müzekkere yazılarak, Türkiye'de 2013 yılında yabancı yatırımcı sıfatının olup olmadığının sorulmasına karar verdi.

Hazine'nin katılma talebinin reddine, malen sorumlu şirketlerin ise "katılan" sıfatıyla davaya kabulüne ve ifadesi alınan sanıkların duruşmalardan bağışık tutulmasına karar veren mahkeme, duruşmayı 18 Ocak 2022'ye erteledi.

-İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, yakalamalı sanıklar Sezgin Baran Korkmaz, Alptekin Yılmaz, Olessia Zoubkova, tutuksuz sanıklar Kamil Feridun Özkaraman, Ayşe Nil Yılmaz, Bereket Öner ve Ziyaattin Bartik'in "suçun konusunu oluşturan malvarlığı değerini, bu özelliğini bilerek satın almak, kabul etmek, bulundurmak veya kullanmak" suçundan ayrı ayrı 3 yıldan 7 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

ABD uyruklu yakalamalı sanıklar Jabob Ortell Kingston ve Levon Termendzhyan'ın (Lev Aslan Dermen), "bir suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini, yurt dışına çıkarmak veya bunların gayrimeşru kaynağını gizlemek veya meşru bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırmak maksadıyla çeşitli işlemlere tabi tutmak" suçundan ayrı ayrı 4 yıl 6 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istenen iddianamede, tutuksuz sanık Doğa Doğan'ın "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçuna yardım etme" suçundan 1 yıl 6 aydan 3 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Bu sanıkların süreli hapis cezasına mahkumiyetleri halinde elde ettikleri maddi menfaat-ekonomik kazançlarının zorla alımına (müsadere) karar verilmesi de istenen iddianamede, "malen sorumlu olarak" belirtilen SBK Holding'in de yer aldığı 6 şirket ile ilgili de özel hukuk tüzel kişileri olarak faaliyet izinlerinin iptaline yönelik karar alınması talep ediliyor.

İddianamede ayrıca, MASAK tarafından tanzim edilen "aklama incelemesi" raporuna göre, suça özgülenen şirketlerden olan Komak Isı Yalıtım Sistemleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Mega Varlık Yönetim AŞ'nin suçta kullanıldıklarına dair yoğun tespitlerin elde edilmesi sebebiyle zorla alımına, yine Mega Varlık Yönetim AŞ'de yapılan aramada el konulan, şirkete ait 42 bin 500 Kazakistan tengesi, 3 bin 320 avro, 11 bin 340 lira, 400 sterlin ve 9 bin 415 doların da zorla alımına hükmedilmesi isteniyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Sezgin Baran Korkmaz, SBK Holding, Mahkeme, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sezgin Baran Korkmaz'ın 'mal varlığı değerini aklama' davasına başlandı - Son Dakika


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