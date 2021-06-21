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Avusturya'da tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz, Viyana'da hakim karşısına çıktı: Türkiye'ye iade edilmek istiyorum - Son Dakika

Avusturya'da tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz, Viyana'da hakim karşısına çıktı: Türkiye'ye iade edilmek istiyorum

21.06.2021 15:35

Avusturya'da önceki gün tutuklanan SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz'ın duruşması bugün Viyana'da gizli oturumda yapıldı. Hakim karşısına çıkan ve Türkiye'ye iade edilmek istediğini ifade eden Sezgin Baran Korkmaz'ın 14 gün daha tutuklu kalacağı ve ardından Wels'te hakim karşısına çıkacağı öğrenildi.

Avusturya'da ABD'nin talebi üzerine tutuklanan SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz bugün Viyana'da hakim karşısına çıktı.

14 GÜN DAHA TUTUKLU KALACAK

Sezgin Baran Korkmaz 'Türkiye'ye iade edilmek istiyorum' dedi. Mahkeme, yetkisizlik kararı verirken, Korkmaz'ın 14 gün daha tutuklu kalacağı ve ardından Wels'te hakim karşısına çıkacağı öğrenildi. Duruşmanın ardından, Sezgin Baran Korkmaz'ın mahkeme binasının arka kapısından çıkarıldığı belirtildi.

ABD'NİN TALEBİYLE ÖNCEKİ GÜN TUTUKLANMIŞTI

"Suç gelirlerinin aklandığını bilmesine rağmen sessiz kalmak" iddiasıyla ABD'de başlatılan soruşturma nedeniyle Avusturya'da ABD'nin talebi üzerine önceki gün tutuklanmıştı.

İADE SÜRECİ 19 HAZİRAN İTİBARIYLA BAŞLADI

Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, Avusturya'da gözaltına alınan Sezgin Baran Korkmaz'ın iadesi için dün "Bakanlığımızdan aldığımız talimat doğrultusunda gereğini yerine getirerek iade işlemleri için süreci 19 Haziran tarihiyle başlatmış durumdayız" ifadelerini kullanmıştı.

Avusturya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin isteğiyle tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili, "Türkiye'nin iade talebi de ulaştı" demişti.

BAŞSAVCILIK MAL VARLIKLARININ LİSTESİNİ YAYIMLAMIŞTI

Öte yandan, Sezgin Baran Korkmaz'ın Türkiye'deki şirketleri ve varlıklarının soruşturma dosyasına konduğu ABD'de Utah Mahkemesi'ndeki "dolandırıcılık ve kara para aklama" davasında başsavcılık, el konulmasını istediği mal varlıklarının listesini yayımlamıştı.

İKİ KARDEŞ MAHKUM OLMUŞTU

ABD'de Utah Federal Savcılığı, mahkemeye başvurarak iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'ın (SBK) Türkiye'deki varlıklarının ABD tarafından geri alınmasını talep etmişti. 'Kingston Kardeşler'in ABD Hazinesini dolandırarak elde ettiği 511 milyon dolarlık teşviklerin en az 134 milyon dolarının Türkiye'ye gönderildiği görülmüş, iki kardeş de mahkeme süresince haftalarca şahitlik yaparak suçlarını itiraf etmiş ve mahkum olmuşlardı.

ONLARCA ŞİRKETE YATIRIM YAPTILAR

2014-2018 yılları arasında Türkiye'ye gönderilen paralar ile SBK'nin kontrolünde ilaç, inşaat ve teknoloji başta olmak üzere birçok farklı yatırımlar yapıldığı ve şirketler alındığı yine kardeşlerin duruşmalarda verdiği bilgilerle ortaya çıkmıştı. Kingston Kardeşler Türkiye'ye gönderdiği paraların işlem belgeleri de dahil olmak üzere, SBK ve SBK'ya yakın başka Türkiye irtibatları ile ilgili iletişim bilgilerini de Amerikalı savcılarla paylaşmıştı.

Aynı duruşmalarda sanık olan ve Sezgin Baran Korkmaz ile Kingston Kardeşleri tanıştıran ve işbirliği yapan Lev Dermen de; suçlu bulunarak mahkum olmuştu. Asıl adı Levon Termendzyan olan Dermen'in SBK'nın Türkiye'deki finansörü olduğu iddia edilmişti.

TÜRKİYE'DE DE DAVA AÇILMIŞTI

SBK Holding ve bağlı altı şirketin hesaplarından 132 milyon dolar kara para aklandığı iddiaları üzerine Türkiye'de de dava açılmıştı. Geçtiğimiz ay ilk duruşması yapılan davaya hakkında yakalama kararı olan Sezgin Baran Korkmaz yurtdışında olduğu için katılmamıştı.

Avusturya'da tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz, Viyana'da hakim karşısına çıktı: Türkiye'ye iade edilmek istiyorum

Sezgin Baran Korkmaz, SBK Holding, Türkiye, Viyana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avusturya'da tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz, Viyana'da hakim karşısına çıktı: Türkiye'ye iade edilmek istiyorum - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Avusturya'da tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz, Viyana'da hakim karşısına çıktı: Türkiye'ye iade edilmek istiyorum - Son Dakika
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