Sezgin: "Bazen el sıkışan arkadaşlarımız ile rastlıyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sezgin: 'Bazen el sıkışan arkadaşlarımız ile rastlıyoruz' - Son Dakika

Sezgin: "Bazen el sıkışan arkadaşlarımız ile rastlıyoruz"

6 saat önce

Zonguldak Kent Konseyi Başkanı Yesari Sezgin ve üyeleri dünya gündemini meşgul eden ve aynı zamanda da ülkeyi etkileyen ve halkımızın sağlığını tehdit eden Korona ve Covid-19 virüsüne karşı önlem almak için "Zonguldak Kent Konseyi Uyarıyor" yazılı afiş bastırarak esnaflara dağıttılar.

Sezgin:

Zonguldak Kent Konseyi Başkanı Yesari Sezgin ve üyeleri dünya gündemini meşgul eden ve aynı zamanda da ülkeyi etkileyen ve halkımızın sağlığını tehdit eden Korona ve Covid-19 virüsüne karşı önlem almak için "Zonguldak Kent Konseyi Uyarıyor" yazılı afiş bastırarak esnaflara dağıttılar. Sezgin; "Bu afişleri bugün arkadaşlarımız ile birlikte Zonguldak'ta esnaflarımıza dağıtacağız. Kendilerine asmalarını rica edeceğiz. Bazen el sıkışan arkadaşlarımız ile rastlıyoruz gayri ihtiyari bir şekilde. Birisi elini uzatınca diğeri vermek zorunda kalıyor. Belki bu afişleri görünce yarar olacağını düşünüyoruz" dedi.


Kent Konseyi üyeleri "Ellerinizi bol su ve sabunla sık sık yıkayın, öpüşmeyin, el sıkışmayın ve sarılmayın" yazılı afişleri Gazipaşa Caddesi üzerinde bulunan esnaflara ve vatandaşlara dağıttılar.


Afiş dağıtım öncesi bir açıklama yapan Kent Konseyi Başkanı Yesari Sezgin; "Bildiğiniz gibi olağan üstü bir durum yaşıyoruz. Hepimize görev düşüyor. Devletimiz elinden geleni yapıyor, vatandaşlar olarak bizde elimizden geldiği kadarı katkı sağlamamız gerekiyor. Bizde küçük bir uyarıcı şekilde afişler hazırladık. Bu afişleri bugün arkadaşlarımız ile birlikte Zonguldak'ta esnaflarımıza dağıtacağız. Kendilerine asmalarını rica edeceğiz. Bazen el sıkışan arkadaşlarımız ile rastlıyoruz gayri ihtiyari bir şekilde. Birisi elini uzatınca diğeri vermek zorunda kalıyor. Belki bu afişleri görünce yarar olacağını düşünüyoruz. Bu tür temastan uzak dururlar. En önemlilerinden bir tanesi de ellerimizi yıkamak. Bunları hatırlatan bir afiş hazırladık. Bütün esnafımıza dağıtacağız. İnsanları da daha duyarlı olmaya davet ediyoruz ve biraz daha dişimizi sıkmamız gerekiyor. Sağlık Bakanımız başta olmak üzere gerekli tedbirleri alıyorlar ve olağan üstü bir çalışma sergiliyorlar. Kişisel bizimde buna katkı olmamız gerekiyor" dedi. - ZONGULDAK

Kent Konseyi, Koronavirüs, Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 12:55 Kaynak: İHA

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