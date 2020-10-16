Sezgin Kaya Başkan Bozkurt'u ziyaret etti - Son Dakika

Sezgin Kaya Başkan Bozkurt'u ziyaret etti

16.10.2020 12:12
Sezgin Kaya Başkan Bozkurt'u ziyaret etti, System.String[]

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Sezgin Kaya Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt'u makamında ziyaret etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Sezgin Kaya Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt'u makamında ziyaret etti.

Sezgin Kaya ile Başkan Bozkurt, ziyarette, belediyenin çalışmaları, projeleri konularının yanı sıra pandemi döneminde hayata geçirilen uygulamalar ile normalleşme sürecinde alınan tedbirler başta olmak üzere gündeme dair fikir alışverişinde bulundu.

Kaya'nın ziyaretine işadamı Serdar Deniz de eşlik etti. - ZONGULDAK

Sezgin Kaya Başkan Bozkurt'u ziyaret etti

CHP Yüksek Disiplin Kurulu, Cumhuriyet Halk Partisi, Sezgin Kaya, Devrek, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sezgin Kaya Başkan Bozkurt'u ziyaret etti - Son Dakika

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