Sezgin Sönmez, CHP Şahinbey Belediye Başkan Adaylığından Çekildi
1 saat önce
Gaziantep'te CHP'nin Şahinbey Belediye Başkan Adayı Sezgin Sönmez adaylıktan çekildi.
Gaziantep
'te CHP
'nin Şahinbey
Belediye Başkan Adayı Sezgin Sönmez adaylıktan çekildi.
Sönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalışma arkadaşlarından, örgütten enerji alamadığını, enerji düşüklüğü gördüğünü belirtti.
Bunun partisine zarar verebileceğini düşündüğünü dile getiren Sönmez, bu nedenle adaylıktan çekildiğini bildirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 11:12 Kaynak: AA
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