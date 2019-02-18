Son Dakika Haberleri: Sezgin Sönmez, CHP Şahinbey Belediye Başkan Adaylığından Çekildi

Sezgin Sönmez, CHP Şahinbey Belediye Başkan Adaylığından Çekildi

1 saat önce

Gaziantep'te CHP'nin Şahinbey Belediye Başkan Adayı Sezgin Sönmez adaylıktan çekildi.

Sezgin Sönmez, CHP Şahinbey Belediye Başkan Adaylığından Çekildi, System.String[]
Gaziantep'te CHP'nin Şahinbey Belediye Başkan Adayı Sezgin Sönmez adaylıktan çekildi.

Sönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalışma arkadaşlarından, örgütten enerji alamadığını, enerji düşüklüğü gördüğünü belirtti.

Bunun partisine zarar verebileceğini düşündüğünü dile getiren Sönmez, bu nedenle adaylıktan çekildiğini bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 11:12 Kaynak: AA

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