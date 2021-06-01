Bir bayan arkadaşıyla mağazaları dolaşıp alışveriş yapan Akbaşoğulları, salaş giyim tarzıyla dikkat çekti.

"TANISANIZ SEVERSİNİZ"

Ünlü oyuncu, "Dışarıdan bakınca soğuk görünüyorsunuz. Gerçekte Sezin Akbaşoğulları nasıldır?" sorusuna, "Soğuk demeyelim de, mesafeli diyelim. Yakınlık kurmam çok kolay olmaz. Çok sıcakkanlı, hemen samimiyet kurabilen biri sayılmam. Hayatımda az insan vardır. Ama tanısanız seversiniz aslında..." yanıtını verdi.