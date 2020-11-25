Sezin Erbil paylaştı! İşte Mehmet Ali Erbil'in son hali

Kaçış sendromu hastalığı yüzünden uzun süre hastanede yatan ve ölümden dönen Mehmet Ali Erbil bir süredir evinde tedavi görüyordu. Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu ile ilgili son olarak gelen haberlerde yaşadığı sıkıntılardan kurtulmak adına kök hücre tedavisine başladığı duyurulmuştu.

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, bugün kızı Sezin Erbil ile bir araya geldi. Hasret gideren baba-kız sevenlerine de sürpriz yaptı.

Sezin Erbil sosyal medya hesabından babasının fotoğrafını paylaşıp altına, 'Ve işte her şeyim. Çok soruyordunuz, sizin için biraz önce çekilmiş son hali. Ayrıca şimdi söylemiyorum çok yakında büyük sürpriz var' notunu düştü.

Erbil'i görenler 'Maşallah çok iyi görünüyor. Küllerinden yeniden doğmuş' yorumunda bulundu.