Son Dakika Haberleri: Şezlong kavgası 1 ölü 2 yaralı
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Şezlong kavgası 1 ölü 2 yaralı

1 saat önce

Hastane acil detayı. Ambulans detayı. Yaralının indirilme detayı Balıkesir'de şezlong kavgası 1 ölü 2 yaralı Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen olayda çay bahçesinde silahlı çatışma çıktı.

Hastane acil detayı. Ambulans detayı.
Yaralının indirilme detayı
Balıkesir'de şezlong kavgası 1 ölü 2 yaralı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen olayda çay bahçesinde silahlı çatışma çıktı. 3 kişinin yaralandığı çatışmada olay yerinde içinde yaralı bulunan ambulans kaçırıldı. Yaralılardan polis memuru hayatını kaybederken 1 kişinin ise hayati tehlikesi sürüyor.
Alınan bilgiye göre Narlı Mahallesi Mıhlı mevkisinde bulunan halk plajında Yüksel Karabulut ile İstanbul Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Kadir Ozan Yücel arasında şezlong kullanma nedeni ile tartışma çıktı.
Bir anda büyüyen ve kavgaya dönüşen tartışmada her iki kişi birbirlerine silah çekerek karşılıklı ateş etti.
Kavgada, Karabulut ve polis memuru Yücel ile olay yerinde tesadüfen bulunan Mehmet Çoşkun isimli bir kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen 112 ambulansları ile Edremit'teki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis memuru Yücel, kaldırıldığı özel hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken Karabulut'un ise hayatı tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayda kullanılan 2 adet tabanca ele geçirilerek muhafaza altına alındığı bildirildi.
-Yaralı yakını ambulansı kaçırdı.
Öte yandan bir yaralı yakını yaralıları almak için olay yerine giden ve içinde ilk müdahalesi yapılan Katabulut'un bulunduğu 10 ABS 534 plakalı ambulansı içerisinde sağlık görevlileri bulunduğu halde kaçırarak hastaneye doğru yola çıktı.
İhbarın alınması üzerine kavşaklarda polis güvenlik önlemi alarak İda Park Kavşağı'nda yolu trafiğe kapattı. Daha sonra ambulansın sağlık ekiplerinin kontrolünde olduğu bilgisi gelmesi üzerine yol açılarak yaralının hastaneye ulaştırıldı.
Şezlong kavgası 1 ölü 2 yaralı
Balıkesir, Edremit, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 03:56 Kaynak: AA
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