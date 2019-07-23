Son Dakika Haberleri: Şezlonglar arasında yumurtlama alanı arayan kaplumbağa tartışması (2)
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Şezlonglar arasında yumurtlama alanı arayan kaplumbağa tartışması (2)

1 saat önce

'GEÇEN PAZAR GÜNÜ ÇEKİLDİ'Sosyal medyada kaplumbağanın görüntülerini ilk paylaşan su ürünleri mühendisi Elçin Taşdemir, görüntülerin geçen pazar günü sabah saatlerinde bir arkadaşı tarafından çekildiğini belirterek, "Farkındalık yaratmak için görüntüleri paylaştık.

Şezlonglar arasında yumurtlama alanı arayan kaplumbağa tartışması (2), System.String[]

'GEÇEN PAZAR GÜNÜ ÇEKİLDİ'
Sosyal medyada kaplumbağanın görüntülerini ilk paylaşan su ürünleri mühendisi Elçin Taşdemir, görüntülerin geçen pazar günü sabah saatlerinde bir arkadaşı tarafından çekildiğini belirterek, "Farkındalık yaratmak için görüntüleri paylaştık. Bu kaplumbağa türü sahillerimizde çok görünmüyor. Bu nedenle paylaştık. Dalış eğitmenliği de yaptığım için su altını ve canlılarını çok iyi tanıyorum. Bu tür özellikle Mersin, Hatay ve Adana bölgesinde yuvalanıyorlar. Duygusal hayvanlar. Yumurtadan nerede çıktılarsa kendileri de 35- 40 yıl sonra o noktaya yumurta bırakıyor. Bu kaplumbağa da muhtemelen burada yumurtadan çıktığı için burayı tercih etmiştir. İnsanların daha duyarlı olmalarını ve onları ürkütmemelerini istiyoruz" diye konuştu.


Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 09:53 Kaynak: DHA
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