Sezon açıldı balık tezgahları şenlendi - Son Dakika

Balık sezonu bereketli başladı; tezgahlar şenlendi..

Denizlerdeki av sezonu, 1 Eylül tarihi itibariyle sona erdi. Balıkçılar yasağın bitmesiyle, yaklaşık 4 buçuk aylık hasretin ardından 'Vira Bismillah'

diyerek sulara açıldı. Sezonda en çok istavrit balığı avladı..

Türkiye'nin birçok yerinden benzer manzaralar yansıdı..

Balığı özleyenler balıkçıların yolunu tuttu..

Şimdilik fiyatlar inişli çıkışlı. Teknelerin denizden

balıklarla dönmesi ile hem çeşit çoğalacak hem de fiyatlar düşecek...