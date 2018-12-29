Sezon Açıldı, Sefer Saatleri Arttı
19 dakika önce
Yıl başında Uludağ'a çıkmak isteyen tatilciler için gece saat 02.00'ye kadar çalışacak olan teleferik, sefer saatlerini güncelledi.
Yıl başında Uludağ
'a çıkmak isteyen tatilciler için gece saat 02.00'ye kadar çalışacak olan teleferik, sefer saatlerini güncelledi.
Sezonun açılmasıyla çalışma saatlerini uzatan Bursa
Teleferik A.Ş.'den yapılan açıklamada, "Değerli misafirlerimiz tesisimiz 29.12.2018 Cumartesi gününden itibaren 08.00 - 20.00 saatleri arasında hizmet verecektir" denildi. - BURSA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 11:23 Kaynak: İHA
Hırsız, Geliştirdiği Aparat ile Camide Bulunan Bağış Kutusundaki Paraları Çalarken Yakalandı
Kız Arkadaşıyla Tartışan Genç, Kafenin Terasından Atlayıp Ağır Yaralandı
CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, Ekrem İmamoğlu'nu Ziyaret Etti
Son Dakika! İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Yılbaşında Ağır Tonajlı Araçların Şehir Merkezlerine Girişlerini Yasakladı