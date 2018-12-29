Son Dakika Haberleri: Sezon Açıldı, Sefer Saatleri Arttı

Sezon Açıldı, Sefer Saatleri Arttı

19 dakika önce

Yıl başında Uludağ'a çıkmak isteyen tatilciler için gece saat 02.00'ye kadar çalışacak olan teleferik, sefer saatlerini güncelledi.

Sezon Açıldı, Sefer Saatleri Arttı, System.String[]
Yıl başında Uludağ'a çıkmak isteyen tatilciler için gece saat 02.00'ye kadar çalışacak olan teleferik, sefer saatlerini güncelledi.

Sezonun açılmasıyla çalışma saatlerini uzatan Bursa Teleferik A.Ş.'den yapılan açıklamada, "Değerli misafirlerimiz tesisimiz 29.12.2018 Cumartesi gününden itibaren 08.00 - 20.00 saatleri arasında hizmet verecektir" denildi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 11:23 Kaynak: İHA

Bursa, Uludağ, Güncel
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