Adana Demirspor maçı hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'de Yunan futbolcu Pelkas'tan kötü haber geldi.
Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, sabah gerçekleştirilen antrenmanda sağ omuzu çıkan Pelkas'ın Doktor Burak Kunduracıoğlu tarafından çıkan omuzu yerine oturtulurken, oyuncunun da tedavisine başlandığına ifade edildi.
Öte yandan Fenerbahçe formasıyla gösterdiği performansla birçok Avrupa ekibinin listesine giren Pelkas için iki resmi teklif geldi. Yunan yıldızı kadrosuna katmayı hedefleyen S. Moskova ile Bologna'nın tekliflerine F. Bahçe'den olumsuz yanıt geldi. Moskova ekibinin 8.5 milyon euro, İtalyan temsilcisinin de 7 milyon euro önerdiği belirtildi. Yönetim her iki teklifi de reddetti.
Kaynak: İHA
Son Dakika › Spor › Sezon açılışı öncesi Fenerbahçe'de büyük talihsizlik! Pelkas'ın antrenmanda omzu çıktı - Son Dakika Spor