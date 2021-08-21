Sezon başında ayrılması beklenen Luyindama ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalandı

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Sabah gazetesinin haberine göre Sarı-Kırmızılı kulüp sezon sonu sözleşmesi bitecek 27 yaşındaki oyuncu ile 3 yıllık kontrat imzaladı. Ayrıca Luyindama'nın maaşında iyileştirmeye gidilerek 1.2 milyon Euro yapıldı.

NELSSON VE LUYİNDAMA

Marcao- Kerem Aktürkoğlu krizinin yaşanması sonrasında teknik direktör Fatih Terim, Luyindama'nın takımda kalmasını uygun gördü. Lisansı çıkartılması halinde stoper tandeminde Nelsson ve Luyindama yer alacak.

8 MİLYON EUROYA PATLADI

2018-19 sezonun ortasında Standard Liege'den Luyindama'yı kiralayan Galatasaray yarım dönem için 3 milyon euro kiralama bedeli vermişti. Sarı-Kırmızılılar şampiyon bitirilen sezonun ardından Kongolu stoper için Belçika temsilcisine 5 milyon euro ödedi.