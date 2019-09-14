Son Dakika Haberleri: Sezon başlıyor
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Sezon başlıyor

1 saat önce

Derya Baykal'la GülümseDerya Baykal, sevilen programı "Derya Baykal'la Gülümse" ile kaldığı yerden devam ediyor.

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Derya Baykal'la Gülümse


Derya Baykal, sevilen programı "Derya Baykal'la Gülümse" ile kaldığı yerden devam ediyor. Sağlıktan modaya, el işinden ev işine, yemek yapmaktan ev ekonomisine kadar kadınların keyifli vakit geçirmelerini sağlayacak olan program, pazartesi gününden itibaren hafta içi her gün saat 14.00'te canlı yayınla ekrana gelecek.


Kelime Oyunu


teve2'nin fenomen yarışma programı "Kelime Oyunu", yeni sezonun ilk bölümüyle ekrana geliyor. Ali İhsan Varol'un başarılı sunumuyla "Kelime Oyunu", yeni soru ve yarışmacılarıyla 16 Eylül Pazartesi günü saat 19.45'te izleyici karşısına çıkacak.


Kadın Dokunuşu


Sağlık, moda, güzellik, çocuk bakımı, ilişkiler, hayata ve kadına dair her şey bu programda ekrana geliyor. Seren Fosforoğlu'nun sunduğu "Kadın Dokunuşu" bugün başlıyor.


Beni Takip Et


Sosyal medya ve televizyonu birleştiren, genel koordinatörlüğünü Doğa Sülen'in üstlendiği "Beni Takip Et" adlı yarışma programı, çok yakında teve2'de başlıyor.


Türkiye'nin dört bir yanında yapılacak görüşmelerin ardından daha önce birbirini tanımayan yarışmacılar, İstanbul'da bir AVM'de kurulan yaşam alanında 10 hafta boyunca ünlü birer internet fenomeni olmak için yarışacaklar. Yarışmacılar programda iki takıma ayrılarak birbirleri ile yarışırken, sosyal medyada da televizyonun avantajını kullanarak kendi takipçi sayılarını artırmaya çalışacaklar.


Yarışmacıların sosyal medya hesaplarını takip eden izleyiciler de, yarışmacıların oynayacağı veya sosyal medya üzerinden doğrudan takipçiler için yapılacak çok sayıda interaktif yarışmayla bu heyecana dahil olarak ödüller kazanabilecekler.

Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 08:45 
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