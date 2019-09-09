Sezon boyunca 950 kişiyi boğulmaktan kurtardılar

Sakarya sahillerinde görev yapan cankurtaran ekipleri tarafından, yaz sezonu boyunca boğulma tehlikesi geçiren 950 kişi kurtarıldı.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Müdahale Şube Müdürlüğü cankurtaran ekipleri, yaz sezonunda denize giren vatandaşların can güvenliği için görev yaptı.

Ekipler, sezon boyunca Karasu'da 709, Kocaali'de 196 ve Kaynarca'da 45 kişiyi boğulmaktan kurtardı.

Kurtarılanlardan 253'ü hastaneye kaldırıldı, 697 kişi de olay yerinde ayakta tedavi edildi.

Karasu bölgesinde rip akıntısına kapılan 3 kişi ise boğuldu.

Sahillerde 61 personel, 40 cankurtaran kulesi, 7 jet ski ve 1 zodyak bot ile görev yapan ekiplerin mesaisi 15 Eylül'de sona erecek.

Belediyenin cankurtaran ekip amiri Şaban Küçükosman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1 Haziran- 9 Eylül tarihlerinde Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde 950 kişinin ekiplerce boğulmaktan kurtarıldığını söyledi.