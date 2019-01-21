Son Dakika Haberleri: Sezon Çalışmaları Tam Gaz

Sezon Çalışmaları Tam Gaz

1 saat önce

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği, 2019 sezonu öncesinde istişare toplantısı düzenledi.

Sezon Çalışmaları Tam Gaz, System.String[]
Alanya Turistik İşletmeciler Derneği, 2019 sezonu öncesinde istişare toplantısı düzenledi.

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) istişare toplantısı gerçekleştirildi. 31 Ocak – 3 Şubat arasında düzenlenecek olan EMITT- Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı öncesinde ve yaşanan son gelişmeler ışığında yapılan toplantıda 2019 yılı planlamaları masaya yatırıldı. ALTİD Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Sili, 2018'den daha iyi ve kişi başı gelir anlamında daha yüksek bir sezon geçirmek için çalışmaları sürdürdüklerini söyledi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 01:24 Kaynak: İHA

Doğu Akdeniz, Alanya, Güncel
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